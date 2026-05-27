La euforia por GTA VI continúa y no muestra signos de parar; de hecho, es todo lo contrario. En días recientes, surgieron un montón de “insiders” que juran y perjuran que pronto habrá novedades sobre el juego de mundo abierto, a pesar de que la propia compañía detrás del proyecto dejó claro que habrá que esperar un poco más.

Aun así, un informante que ganó reconocimiento tras desmentir un rumor falso aseguró que esta misma semana habría novedades significativas sobre Grand Theft Auto VI. Estaba tan seguro de sus afirmaciones que incluso realizó una apuesta, pero al final nada sucedió. Y sí, sus afirmaciones le costaron su reputación y permanencia en un popular foro de Internet.

Video relacionado: El primer videojuego de $150 USD

Insider de Grand Theft Auto VI recibe un castigo por equivocarse

Graczdari 91 está lejos de ser la figura más reconocida dentro de la comunidad, pero recientemente ganó cierto renombre debido a sus afirmaciones previas que resultaron ser ciertas. A la luz de los últimos acontecimientos, parece que sus predicciones correctas fueron pura suerte.

Noticias Hype por GTA VI y su preventa dispara el número de estafas y ataques con malware: “los delincuentes buscan ese nivel de entusiasmo público” Reporte revela algunos de los peligros a los que están expuestos los fans de la franquicia de Rockstar Games VER

Hace un par de semanas surgió un rumor que afirmó que la preventa de GTA VI comenzaría a mediados de este mes. El supuesto informante fue uno de los primeros en afirmar que nada sucedería, y al final tuvo razón. También reveló con anticipación que la versión para Nintendo Switch 2 de 007 First Light se retrasaría y que Microsoft Flight Simulator tendría un port para PS5.

Con este historial, Graczdari 91 se consolidó como una fuente de relativa confianza. Es por eso que decenas de fans prestaron atención cuando dijo que Take-Two Interactive y Rockstar Games compartirían el esperado trailer 3 de Grand Theft Auto VI el pasado 26 de mayo.

El supuesto insider afirmó que obtuvo esa información gracias a sus “amigos del departamento de ventas de Sony”, y estaba tan seguro de sus afirmaciones que incluso apostó €1000 EUR a que tendría razón. A menos que dicho avance sea secreto y esté muy oculto, es evidente que nada pasó a principios de esta semana.

¿Acaso Graczdari 91 realmente pagó los €1000 EUR por equivocarse con su afirmación? Es imposible saberlo con total certeza. Lo que sí sucedió con seguridad es que el usuario recibió un baneo temporal en GTAForums, uno de los foros de Internet más importantes dentro de la comunidad de la saga de Rockstar Games.

El castigo termina el 18 de noviembre, un día antes del lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI. De acuerdo con un moderador, el “insider” aún podrá “participar en la euforia aquí como fan”, pero sus días como informante llegaron abruptamente a su final tras equivocarse con su más reciente predicción.

El informante Graczdari 91 recibió un baneo en los foros de GTAForums

¿Cuándo se compartirá el tercer trailer oficial de GTA VI?

Por ahora, se desconoce la fecha en la que Rockstar Games compartirá nuevos detalles oficiales sobre la próxima entrega de la franquicia. El tema volvió a salir a colación durante el más reciente informe financiero de Take-Two Interactive, donde el director ejecutivo de la compañía reveló más detalles del proyecto.

Strauss Zelnick desmintió los rumores que afirmaban que habría otro retraso, y confirmó que el lanzamiento de GTA VI sigue previsto para el 19 de noviembre de 2026. Aunque los fanáticos están felices de que el desarrollo avance según lo planeado, el jefe de la empresa matriz de Rockstar Games sugirió que habrá que esperar más para conocer nuevos detalles.

En específico, el director ejecutivo de Take-Two interactive afirmó una vez más que el marketing iniciará hasta el verano, lo que técnicamente significa que el trailer 3 y las preventas llegarían hasta finales de junio como muy pronto. Al respecto, afirmó que, a pesar de que la franquicia es muy popular y reconocida, aún se ven en la necesidad de invertir en publicidad.

El trailer 3 de GTA VI se lanzará durante el verano

En la llamada con los inversionistas, Strauss Zelnick confirmó que los anuncios apelarán a las nuevas audiencias y que serán muy diferente a lo visto hace más de 10 años con Grand Theft Auto V.

Pero dinos, ¿te parece bien que los insiders reciban castigos cada ve que se equivocan? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre GTA VI si visitas esta página.

Video relacionado: ¿Estamos listos para lo que Rockstar nos prepara con GTA VI?

Fuente