Free Fire se mantiene como uno de los juegos más populares para dispositivos móviles; por esa razón es natural pensar que tarde o temprano su universo se expandiría de diferentes maneras, en este caso con el anime.

Free Fire DayBreak es el nombre del anime creado en colaboración por Garena y Kadokawa. Esta esperada adaptación al anime del battle royale para dispositivos móviles liberó su primer avance y se espera que la serie tenga un estreno mundial en primavera de 2027.

El anime estará ambientada en New Dawn, una ciudad futurista controlada por la poderosa Horizon Corporation, donde los acontecimientos girarán alrededor del misterioso Project Bloom.

El tráiler presenta a Kelly, uno de los personajes más populares del juego de disparos y quien fue elegida como protagonista de esta historia.

Después de despertar sin recuerdos de su pasado, la joven obtiene una habilidad especial llamada Limit Break, un poder capaz de liberar cualquier sello. Mientras cumple con su misión y recupera su memoria, se unirá a Hayato y Moco para descubrir que hay detrás de Horizon Corporation y proteger a New Dawn.

En cuanto a la producción del anime, sabemos que Ken Takahashi, director reconocido por su trabajo en Ragna Crimson, estará a cargo, mientras que el guion será escrito por Hotaru Asafuji. El estudio elegido para animar Free Fire Daybreak es Studio CANDYBOX, que también es responsable del anime Blue Archive The Animation.

Esta adaptación fue anunciada en 2024 y parece que la espera ha valido la pena. Luego de conocer el primer trailer oficial de Free Fire Daybreak, pudimos notar que la serie estará llena de acción y ofrecerá una historia completamente nueva. Lo interesante es que, a pesar de que el anime rescata elementos del juego de disparos, se enfocará en Kelly, sus habilidades mientras trata de reconocerse en un ambiente lleno de conspiraciones, en lugar de recrear lo que hemos visto en el juego.

¿Qué opinas de esta nueva serie inspirada en Free Fire? ¿Te gustaría que ver otras adaptaciones similares? No olvides dejarnos tus respuestas en la caja de comentarios.

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