Los jugadores de PlayStation 5 y XBOX Series X|S ya están más que listos para darle la bienvenida a Grand Theft Auto VI, pero aún hay una gran incógnita en el aire respecto a su lanzamiento: ¿el juego de Rockstar Games tendrá una versión para Switch 2 en algún momento?

La actual consola de Nintendo ha demostrado que puede correr exigentes juegos AAA, sin sacrificar demasiado la calidad de la experiencia de juego. Sin embargo, ni Rockstar ni Nintendo han dado pista sobre un posible port de GTA VI para Switch.

Ante esto, un exdesarrollador de Rockstar decidió hablar sobre el tema e hizo comentarios poco esperanzadores, pues considera que esforzarse para llevar GTA VI a la consola híbrida no tiene mucho sentido.

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¿Llevar GTA VI a Switch 2 no tiene sentido? Esto dijo un excreativo de Rockstar

Nintendo Switch fue una consola sumamente popular, pero también fue un dolor de cabeza para los estudios de terceros que querían llevar sus grandes producciones al catálogo del sistema. Esto debido al potencial limitado del hardware respecto a PS5, PS4, XBOX Series X|S y XBOX One.

Las cosas han cambiado con Switch 2, sistema con mayor potencial que ya tiene en su catálogo aclamados AAA que corren a la perfección. Ante esto, muchos se preguntan si GTA VI tendrá en algún momento un port para la consola híbrida de Nintendo. Jérémy Hartvick, exdesarrollador de Rockstar que trabajó en el juego, lo tiene claro.

En una charla con el youtuber Kiwi Talkz, el creativo afirmó que no le ve mucho sentido trabajar en un port del esperado juego para Switch 2. ¿La razón? Cree que no valdría la pena hacer recortes y sacrificios para que el título se pueda ejecutar sin problemas en la consola de Nintendo.

Además, el desarrollador cree que la comunidad de jugadores de Switch 2 busca otro tipo de experiencias y que muchos preferirían comprar otra consola, como un PS5, para disfrutar el título de mundo abierto sin problemas ni sacrificios.

“No creo que tenga mucho sentido, porque no estoy seguro de que el público de GTA VI sea el mismo que el de Switch. Si eres fan de GTA, probablemente comprarías una consola en la que el juego saldrá”, afirmó Hartvick. “¿Tiene sentido que te esfuerces tanto en ofrecer una experiencia que probablemente sea inferior, sólo porque no funciona exactamente igual, sabiendo que cualquiera comprará una PS5 para conseguir tu juego? No.”

Creativo que trabajó en GTA VI ve poco probable un port para Switch 2

El exmiembro de Rockstar cree posible que GTA VI llegue a más plataformas, pero no necesariamente como los jugadores esperan. Ve en el streaming una vía para que más personas puedan disfrutar el título, incluso en dispositivos móviles mediante la nube.

“Si se lo propusieran, podrías estar jugando a GTA VI en tu teléfono, porque esa tecnología existe y está probada”, finalizó el desarrollador.

Pistas sugieren que GTA VI podría llegar a Switch 2

La postura de Jérémy Hartvick choca con las revelaciones de algunos insiders, quienes aseguran que sí habrá una versión de GTA VI para la actual consola de Nintendo. Nash Weedle aseguró que hay un port en planes y que podría debutar en algún momento de 2027.

También hay supuestas filtraciones que han generado dudas y desconfianza entre la comunidad. KiwiTalkz afirmó que GTA VI llegaría a Switch 2 en la misma fecha de lanzamiento para PS5 y XBOX Series X|S, es decir, el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, nada se ha confirmado a meses del estreno.

Por ahora, Rockstar se mantiene en silencio sobre un posible port. Diversos juegos del estudio han llegado a las consolas híbridas de Nintendo, pero la desarrolladora está muy ocupada con los detalles finales para el estreno. Posteriormente, trabajará en la versión para PC y aún está pendiente todo lo relacionado con el nuevo GTA Online.

Por ahora, sólo hay rumores sobre la llegada de GTA VI a la consola híbrida de Nintendo

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