Las compañías han batallado para encontrar un sistema de matchmaking eficiente y justo para todos los jugadores. Grandes franquicias han apostado por emparejamiento basado en la habilidad, en métricas dentro de los juegos o preferencias competitivas, pero la comunidad nunca queda del todo contenta con los resultados. Ahora, PlayStation quiere cambiar esto con la ayuda de la inteligencia artificial.

Sony cree que la tecnología tiene el potencial para ofrecer el sistema de matchmaking perfecto, así que diseñó un sistema que acaba de salir a la luz gracias a una patente. En ella, detalla cómo la IA analizará el comportamiento de los jugadores en todo el ecosistema de PlayStation para definir con quién jugarán en sus partidas cooperativas y competitivas.

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PlayStation propone un sistema de matchmaking potenciado por inteligencia artificial

Sony busca formas de aprovechar el potencial de la IA para mejorar la experiencia de sus jugadores y encontrar la siguiente evolución del matchmaking. Quiere dejar atrás los sistemas basados en el nivel de habilidad de los jugadores y sus rangos para analizar su comportamiento en el ecosistema de PlayStation, es decir, todo lo que hacen en sus consolas y cómo interactúan en sus diversos dispositivos.

El sistema de matchmaking basado en IA toma datos de los jugadores y los analiza para emparejarlos con otros usuarios a partir de ciertos datos. La inteligencia artificial analiza los juegos, los géneros favoritos y el tipo de usuarios con el que cada jugador prefiere interactuar. De esta forma, crea un perfil de emparejamiento.

Además, el sistema recopila información como “datos de tiempo asociados con uno o más títulos en el entorno del juego, niveles de habilidad del jugador, información del carrito de compras, información de redes sociales e historial de búsqueda del usuario”. Con todas estas referencias, el sistema define el matchmaking.

La patente indica que la información se recopila “antes de que [el usuario] empiece a jugar o durante la creación de su perfil”. Adicionalmente, Sony detalla otra parte del sistema que podría recopilar información de chats, audios y datos biométricos, lo que ha generado preocupación sobre su posible implementación.

Por ahora, el proyecto está sólo en papel, pero podría volverse realidad en el futuro. En caso de hacerlo, PlayStation dejaría atrás los sistemas de matchmaking que únicamente toman en cuenta los datos dentro de un juego para emparejar a los usuarios.

PlayStation apostaría por un sistema de matchmaking potenciado por inteligencia artificial

Jugadores podrían ajustar sus perfiles y preferencias de matchmaking

La patente deja claro que el sistema de matchmaking de PlayStation sería adaptativo. Esto significa que los jugadores podrán actualizar sus perfiles de emparejamiento para ajustarlos a sus preferencias. La idea es que los sistemas de Sony reciban retroalimentación y así evolucionen junto con los gustos de los jugadores.

El sistema funcionaría tras bambalinas mediante rangos de compatibilidad, que determinarían qué jugador se acopla a las preferencias de otros para poder disfrutar partidas juntos. Por último, se aclara que la IA seguiría tomando en cuenta el nivel de habilidad en juego, pero de forma dinámica.

La IA analizaría las carencias de los jugadores para emparejarlos con otros jugadores que pueden complementarlos bien, en el caso de partidas cooperativas. Por ejemplo, pondría en equipo a un jugador que ha demostrado ser un buen tanque con buenos duelistas y soportes.

El sistema haría que las partidas sean más accesibles y justas para todos, sin importar tanto su nivel de habilidad

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