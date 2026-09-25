Los jugadores ya cuentan las horas para jugar Grand Theft Auto VI, pues el lanzamiento está a la vuelta de la esquina. Rockstar Games ya comenzó con la campaña de publicidad, y esta semana anunció una genial, pero costosa, edición de colección que ya dio mucho de qué hablar por su contenido. Y sí, los estafadores ya intentaron hacer de las suyas una vez más.

A pesar de que aún hay unidades disponibles de la The Goodtime State – Vice City Collection en la tienda oficial de la compañía, los acaparadores ya la revenden a precios exorbitantes y ridículos en tiendas online. Por suerte, parece que nadie cae en esa vil y poca sutil estafa.

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Revenden la edición coleccionista de GTA VI por hasta $1500 USD

El pasado 24 de septiembre de 2026, Take-Two Interactive y Rockstar Games confirmaron los informes y compartieron todos los detalles sobre la nueva edición coleccionista inspirada en la próxima entrega de la serie de mundo abierto. La caja incluye multitud de artículos temáticos de Vice City.

El paquete contiene una figura de 15cm de un cocodrilo rosa, que está basado en una serie de TV ficticia que aparecerá en Grand Theft Auto VI. Otras cosas que podemos encontrar son un bundle de stickers, gafas de sol, una gorra, un póster de recuerdo con doble cara que muestra el mapa de Leonida, un llavero y más.

La llamada Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection está disponible a cambio de $399.99 USD en la tienda oficial de Rockstar Games, y muchos jugadores ya se quejaron del precio elevado. Las críticas son totalmente entendibles al considerar que ni siquiera se incluye una copia del juego.

A pesar de que muchas personas claramente no están dispuestas a desembolsar $400 USD por la edición de colección, los estafadores ya intentan de forma desesperada hacer negocio. En efecto, ya es posible encontrar múltiples ofertas de reventa en tiendas online a costos injustificablemente altos.

Un rápido vistazo por eBay revela que algunas personas intentan revender la The Goodtime State – Vice City Collection a precios casi 4 veces más elevados que el oficial. Los anuncios más generosos permiten adquirir la caja por $600 USD, pero el costo rápidamente sube a $800 USD.

El caso más escandaloso es el de un sujeto que intenta revender la edición coleccionista de Grand Theft Auto VI por $1500 USD. Si bien los artículos que se incluyen en el paquete son exclusivos y se desconoce si se podrán adquirir por separado a través de otras vías, es difícil imaginar que alguien pague esa suma de dinero por ellos.

Actualmente hay muchos anuncios de ese tipo en eBay, pero parece que la mayoría fracasaron. Esto tiene sentido al considerar que aún es posible adquirir la caja a un precio más bajo y de forma oficial a través de la tienda de Rockstar Games, y parece que el inventario disponible no se agotará pronto.

La edición de colección de GTA VI se revende a precios exagerados en eBay

GTA VI ya es objeto de especulación y estafas

Es posible que algunos lectores hayan tenido un sentimiento de déjà vu. Los entendemos a la perfección, pues ciertamente no es la primera vez que los siempre molestos acaparadores y estafadores intentan aprovecharse del entusiasmo honesto de los jugadores para generar ganancias.

El pasado 10 de septiembre de 2026 se lanzaron las preventas de los DualSense temáticos de GTA VI. A diferencia de la edición coleccionista, los controles con diseños inspirados en el juego de mundo abierto sí se agotaron rápidamente en la tienda de PlayStation, lo que permitió que los revendedores hicieran de las suyas.

Algunas personas vendieron los mandos de Grand Theft Auto VI por hasta $200 USD en eBay y otras plataformas en línea, casi 3 veces más caros que el costo oficial de $85 USD.

En una línea similar, hace poco discutimos que el panel del juego de Rockstar Games desató el caos en Tokyo Game Show porque los asistentes intentaron llevarse alguna de las camisetas gratuitas y demás artículos que se ofrecían en el stand del evento. Para sorpresa de nadie, esos productos oficiales reaparecieron poco después en sitios de reventa.

GTA VI tendrá muchos coleccionables coleccionables oficiales

Pero cuéntanos, ¿estarías dispuesto a pagar más de $1500 USD por la The Goodtime State – Vice City Collection?

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