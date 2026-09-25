A James “Archbox” Williams, un usuario y moderador de reddit, se le hizo fácil piratear juegos de Switch, presumirlo en los foros y ayudar a otros personas a liberar sus consolas. Como era de esperarse, los abogados de Nintendo pusieron su lupa en este jugador, al que demandaron formalmente en julio de 2024.

La compañía acusó a Archbox de supervisar, operar e impulsar varias tiendas de piratería. Lo señaló por ofrecer bibliotecas “masivas” de juegos piratas y ser el moderador de un foro donde ayudaba a otras personas para ejecutarlos en sus consolas.

Las autoridades por fin dieron un veredicto sobre el caso y se pusieron del lado de Nintendo. Declararon culpable a Archbox por la distribución ilegal de contenido protegido por derechos de autor, por lo que fue sancionado con una multa de $4.5 millones de dólares por daños.

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Nintendo ganó la demanda contra el usuario de reddit que pirateaba juegos de Switch

El caso de James “Archbox” Williams es bastante curioso, pues Nintendo lo rastreó por medio de reddit y por las reparaciones que hizo en sus servicios oficiales. Además, dese 2019 vigiló sus actividades en SwitchPirates, subreddit donde proporcionaba juegos pirata y las herramientas necesarias para liberar consolas.

El sujeto ignoró las primeras advertencias de Nintendo y la demanda formal que recibió en 2024. Debido a esto, la compañía recurrió al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en octubre de 2025, con la esperanza de acelerar el caso y hacer pagar a Archbox.

Desde el principio del conflicto, Nintendo le exigió al usuario de reddit un pago de $4.5 millones de dólares por daños. Ahora que las autoridades lo encontraron culpable, deberá pagar dicha cifra a la compañía. La jueza Lauren King afirmó que el acusado estaba al tanto del caso y que, incluso así, decidió ignorarlo.

Nintendo demostró que Archbox distribuyó de manera ilegal “cientos o miles de juegos de Nintendo Switch protegidos por derechos de autor”. La empresa citó una lista de 30 títulos y pidió una indemnización de $150,000 USD por cada uno. También reveló ante las autoridades que los foros del acusado llegaron a tener 190,000 miembros y que solía pedir tarjetas de regalo para, supuestamente, adquirir más juegos en la eShop y piratearlos.

Además de tener una deuda millonaria con Nintendo, Archbox también recibió una orden judicial que le prohíbe distribuir de manera ilegal cualquier juego de Nintendo e incentivar a otros a hacerlo.

Moderador de reddit perdió demanda contra Nintendo y tendrá que pagar una suma millonaria

Nintendo suma otra victoria contra los piratas de Switch

En días recientes, la compañía dio otro duro golpe a la piratería de Switch, consola que fue vulnerada poco después de su lanzamiento. A finales de agosto, Nintendo logró eliminar 400 repositorios de GitHub donde se distribuían emuladores de su hardware portátil.

A principios de septiembre, la compañía presentó una queja ante el Tribunal de Distrito de La Haya para frenar la venta de MIG Switch, dispositivos similar a un cartucho de Switch que se usa para ejecutar copias ilegales de juegos en consolas liberadas.

En concreto, la compañía demandó a un vendedor que distribuía dicho hardware mediante dropshipping, en una tienda online que enviaba el producto desde China a toda Europa. En un comunicado, Nintendo confirmó que no frenará su lucha contra los piratas de Switch, pues han lucrado con sus productos y le han generado pérdidas millonarias.

Nintendo no frenará su lucha contra los piratas de Switch

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