Los videojuegos siempre fueron un hobby caro, especialmente en territorios de Latinoamérica; sin embargo, es innegable que vivimos una de las épocas más oscuras del gaming debido a los aumentos constantes de precios. Si pensaban que la situación no podía empeorar, prepárense: se acaba de presentar una nueva consola de más de $5000 USD.

Hablamos de la plataforma portátil Next 2 de Ayaneo. Ya sabíamos la existencia de este producto, pero apenas se acaba de revelar el costo oficial para sus 3 ediciones. Y sí, los jugadores interesados que busquen la experiencia handheld definitiva deberán aflojar la cartera, pues todas las versiones son carísimas.

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Ayaneo confirma el precio y otros detalles de la Next 2

Fue a principios de 2026 cuando Ayaneo dio a conocer que suspendería las reservas de su consola Next 2 debido a los aumentos de los costes de las memorias y la actual crisis de hardware. En aquel entonces, la compañía afirmó que vender el producto en esas condiciones era insostenible.

“Si los precios del almacenamiento vuelven a niveles más razonables en el futuro, podríamos considerar la posibilidad reanudar la venta”, comentó la empresa en marzo de este año. En ese momento, se advirtió que el coste total del producto había aumentado mucho más con respecto a su precio de venta.

Así pues, se esperaba que hubiera aumentos significativos. Debido a que la crisis sigue en pleno apogeo y no muestra signos de desaceleración, la consola volvió a aparecer en el sitio web oficial de Ayaneo. Las personas interesadas ya pueden ordenar cualquiera de los modelos disponibles, pero deben prepararse para lo peor.

El Ayaneo Next 2 en su edición de 2TB de almacenamiento se vende por la cantidad escandalosa de $5299 USD, es decir, unos $92,282 MXN, casi $100,000 MXN. Se trata de la versión más costosa de esta nueva línea de hardware por un amplio margen de diferencia, aunque eso no significa que el resto de ediciones tengan un costo económico.

La consola más “básica”, que incluye 32 GB de RAM y 1TB de almacenamiento, se ofrece por la alta cifra de $2999 USD. El modelo intermedio de 64 GB es ligeramente más caro, pues está disponible por $3699 USD. Como vemos, estamos ante uno de los productos de gaming menos accesibles del mercado.

Ayaneo Next 2 cuesta entre $3000 USD y $5300 USD

Así de poderosa es la nueva y costosa Ayaneo Next 2

Se mire por donde se le mire, estas consolas portátiles de videojuegos son excesivamente caras, y dudamos que sean un producto que esté al alcance del consumidor promedio. Incluso los jugadores más entusiastas tendrán problemas para justificar la compra, a pesar de que las plataformas se caracterizan por su alta potencia.

Es probable que muchos se pregunten por qué la línea Ayaneo Next 2 es tan costosa. La respuesta recae en las características técnicas, pues estas plataformas portátiles son fácilmente algunas de las más potentes del mercado.

El modelo más caro incluye una SSD NVMe de 2TB, perfecta para guardar muchos juegos. Su GPU es una MD Ryzen AI Max+ 395 con arquitectura gráfica Radeon 8060S de 40 núcleos y cuenta con una memoria RAM de 128 GB de LPDDR5X-8533. También presenta una hermosa pantalla OLED de 9.06 pulgadas, con una resolución de 2504 × 1400 píxeles.

Uno de los puntos de venta más importantes del Ayaneo Next 2 es que utiliza Windows como sistema operativo, así que los usuarios pueden utilizar la consola para mucho más que gaming.

Ayaneo Next 2 es una de las consolas más poderosas del mercado

Pero dinos, ¿te llama la atención esta consola portátil? Si tuvieras el dinero, ¿la comprarías? Déjanos leerte en los comentarios.

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