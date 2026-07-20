Los juegos de carreras siguen encontrando un hogar perfecto en Nintendo Switch 2. Gracias al mayor poder de la consola, cada vez más títulos reciben actualizaciones o ediciones especiales que aprovechan su hardware para ofrecer una experiencia más fluida y atractiva. Ahora es el turno de un juego que reúne a algunos de los personajes más queridos de Disney y Pixar.

Sin hacer demasiado ruido, Gameloft lanzó Disney Speedstorm – Nintendo Switch 2 Edition, una versión optimizada que ya está disponible para descargar desde la eShop de la consola. Lo mejor de todo es que el título sigue siendo free-to-play, por lo que cualquier jugador puede comenzar a competir sin costo.

Disney Speedstorm luce y corre mejor en Nintendo Switch 2

La nueva edición incorpora varias mejoras técnicas pensadas para aprovechar el hardware de Nintendo Switch 2. Entre los cambios destacan una mayor calidad visual, un rendimiento más estable durante las carreras y efectos gráficos mejorados que hacen que cada circuito se vea más espectacular.

Aunque la jugabilidad se mantiene intacta, estas mejoras permiten disfrutar de una experiencia más fluida, especialmente en las competencias con muchos corredores y durante los momentos más caóticos de la acción.

El lanzamiento ya está disponible en la eShop y quienes ya disfrutan del título pueden comenzar a aprovechar estas mejoras de inmediato.

Un enorme crossover de personajes de Disney y Pixar

Disney Speedstorm es un juego de carreras arcade con combates donde cada personaje posee habilidades únicas que pueden cambiar por completo el desarrollo de una competencia. El elenco incluye a figuras muy populares como Mickey Mouse, Sulley, Bestia, Mulán, Baloo y el Capitán Jack Sparrow, entre muchos otros.

Cada corredor puede mejorar sus estadísticas y desbloquear habilidades especiales, mientras que dominar técnicas como el derrape perfecto o el uso estratégico del nitro resulta esencial para obtener la victoria. Además, los circuitos están inspirados en películas de Disney y Pixar, con escenarios como el puerto de Piratas del Caribe, la fábrica de Monsters, Inc. o las ruinas selváticas de El Libro de la Selva.

Además de las carreras para un jugador, el título incluye multijugador local y en línea, permitiendo competir tanto con amigos como con jugadores de todo el mundo para escalar posiciones en las clasificaciones.

¿Le darás una oportunidad a Disney Speedstorm en Nintendo Switch 2? ¿Qué personaje de Disney o Pixar te gustaría ver llegar en una futura temporada? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente