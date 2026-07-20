Activision está preparando todo para el estreno de Call of Duty: Modern Warfare 4. La buena noticia es que los fans de la franquicia no tendrán que esperar hasta octubre para disfrutar la intensa acción que ofrecerá el nuevo shooter. Esto debido a que el título de Infinity Ward tendrá una Beta abierta e, incluso, algunos jugadores tendrán acceso anticipado.

Por medio de un comunicado, las compañías revelaron las fechas para esta prueba abierta, que estará disponible inicialmente en PS5, XBOX Series X|S y PC. Los jugadores de Switch 2 no se quedarán fuera de esta fiesta, pues también podrán participar gracias al regreso de la franquicia a una consola de Nintendo.

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¿Cuándo será y qué ofrecerá la Beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare 4?

Call of Duty: Modern Warfare 4 nos hará testigos del inicio de una intensa guerra que estalla en la península de Corea y que tiene consecuencias internacionales. Luego de algunos tropiezos de la franquicia, la nueva entrega promete una campaña y una experiencia multijugador a la altura. Activision dará un prueba de lo que está preparando con la Beta abierta del título.

Como lo mencionamos, la prueba estará disponible para PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Su primera fase será para los jugadores que ya reservaron el título y que, por ello, tendrán acceso anticipado a la prueba. Del 21 al 25 de agosto, los usuarios de PC y de las consolas de PlayStation y XBOX podrán jugar Call of Duty: Modern Warfare 4.

Los jugadores de Switch 2 podrán unirse a las partidas del 28 de agosto al 1 de septiembre, cuando la Beta esté disponible para los jugadores de todas las plataformas, sin restricción. Esto implica que podrán jugar los fans independientemente de si preordenaron o no el juego.

Beta de acceso anticipado (PS5, XBOX Series X|S y PC): del 21 al 25 de agosto.

Beta abierta (PS5, XBOXSeries X|S, Nintendo Switch 2 y PC): del 28 de agosto al 1 de septiembre.

Ahora bien, ¿qué ofrecerá la Beta? Activision confirmó que los jugadores tendrán acceso a diversos mapas y modos multijugador. Asimismo, podrán seleccionar a operadores diferentes y usar hasta 19 armas.

Modalidades como Search & Destroy, el nuevo Kill Block y Training Mobility Course estarán disponibles para todos. La compañía mostrará más al respecto en un evento que viene en camino.

La Beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare 4 se dividirá en varios fines de semana

Activision prepara un nuevo Call of Duty: NEXT, ¿cuándo será el evento?

Los jugadores que están ansiosos por conocer más sobre Call of Duty: Modern Warfare 4 y el contenido que ofrecerá su Beta, deben marcar sus calendarios. Activision anunció una nueva edición de Call of Duty: NEXT, evento donde revelará más jugabilidad y detallará el modo multijugador de la nueva entrega.

La presentación se realizará el próximo 21 de agosto, en un horario aún por confirmar. El evento se transmitirá en los canales oficiales de la franquicia y llegará justo para celebrar el inicio de la Beta.

El próximo evento de Call of Duty se celebrará a finales del próximo mes

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