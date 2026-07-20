Después de una larga espera, los seguidores de Professor Layton finalmente están cada vez más cerca de reencontrarse con el célebre profesor y sus ingeniosos acertijos. LEVEL-5 ha compartido nuevos detalles sobre Professor Layton and the New World of Steam, una entrega que buscará respetar la esencia de la serie, pero también ofrecer una experiencia mucho más ambiciosa.

El encargado de revelar la información fue Akihiro Hino, presidente de LEVEL-5, quien adelantó que la nueva aventura destacará por sus rompecabezas y también por una historia con un mensaje que conectará directamente con el auge de la inteligencia artificial.

Una historia inspirada en la era de la inteligencia artificial

Durante una entrevista reciente, Hino explicó que la trama gira alrededor de una humanidad que impulsa el desarrollo tecnológico hasta llevarlo demasiado lejos. Ese exceso terminará provocando graves consecuencias, un tema que considera especialmente relevante en la actualidad.

El directivo aseguró que el desenlace de Professor Layton and the New World of Steam dejará pensando a los jugadores debido al contexto actual de la inteligencia artificial. Según comentó, el equipo quedó muy satisfecho con el resultado y cree que logró crear una de las mejores historias de la franquicia.

Además, explicó que los títulos anteriores de Professor Layton siempre se caracterizaron por ofrecer aventuras compactas que dejaban una agradable sensación al llegar a los créditos. Esta nueva entrega conservará esa identidad, aunque ahora incluirá más contenido para quienes buscan una experiencia de mayor duración. Por ello, invitó a los jugadores a prestar atención tanto a la narrativa como a los acertijos.

La entrega con más acertijos de toda la franquicia

Uno de los aspectos más importantes de la saga siempre han sido sus acertijos, y LEVEL-5 asegura que esta vez rompió sus propios récords. Hino confirmó que Professor Layton and the New World of Steam contará con la mayor cantidad de acertijos vista en cualquier entrega de la serie.

El desarrollo de estos desafíos quedó en manos de QuizKnock, un grupo japonés especializado en crear juegos de lógica y cuestionarios.

Para facilitar el lanzamiento mundial del juego, muchos de los rompecabezas evitarán depender del idioma japonés. En su lugar, apostarán por mecánicas visuales e interactivas, como mover objetos, equilibrar pesos en balanzas o analizar ilustraciones. El objetivo es que resolver cada desafío se sienta como disfrutar un pequeño minijuego.

Professor Layton and the New World of Steam apunta a convertirse en uno de los regresos más importantes de la franquicia, combinando una historia con temas actuales y una enorme cantidad de acertijos para poner a prueba la lógica de los jugadores.

¿Crees que esta será la mejor entrega de Professor Layton? ¿Te llama la atención que la historia aborde el tema de la inteligencia artificial? Cuéntanos en los comentarios.

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