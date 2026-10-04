Si tenías curiosidad por adentrarte en la acción táctica y futurista de ARC Raiders, prepárate: Embark Studios confirmó que podrás disfrutar de la experiencia completa sin pagar un solo peso.

Esta prueba especial llega junto al lanzamiento de Frozen Trail, la actualización más ambiciosa en la historia del título. Con esta iniciativa, el estudio busca expandir su base de jugadores simultáneos en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, permitiendo que tanto la comunidad veterana como los nuevos reclutas exploren de primera mano sus novedades.

Fechas y horarios del periodo gratuito en México

A diferencia de una prueba técnica o una demo reducida, el acceso te permitirá recorrer el juego completo durante varios días. Las fechas y horas confirmadas para la República Mexicana son:

Inicio: Jueves 8 de octubre a las 03:00 AM (Tiempo del centro de México).

Cierre: Lunes 12 de octubre a las 02:00 AM (Tiempo del centro de México).

(Si nos lees desde otra parte del país, te contamos que para la zona del Pacífico/Sonora y Sinaloa iniciará a las 02:00 AM; para Baja California a la 01:00 AM).

Es la ventana ideal para sumergirte en sus partidas y darte una idea de que va ARC Riders. En caso de que no te guste, entonces sólo habrás perdido un poco de tiempo. Si te enamora, tienes la oportunidad de adquirirlo y conservarlo en tu bilbioteca.

Todo lo que llega con Frozen Trail, la mayor expansión del shooter

El acceso libre servirá de antesala a Frozen Trail, una actualización que busca sacudir las dinámicas de juego a partir del 8 de octubre:

Nuevo mapa nevado: Nuevos sectores de exploración, verticalidad y rutas de extracción.

Amenazas inéditas: Tipos de enemigos mecánicos con patrones de ataque que exigirán replantear tus tácticas en escuadrón.

Vehículo de combate y progresión: Incorporación de la fragata de patrulla ( Frigate ) y un nuevo Pase de Batalla con recompensas cosméticas y de equipo.

Arsenal y herramientas: Nuevas modificaciones de armas, skins y un dispositivo de cámara táctica para reconocimiento del terreno.

El esperado modo PvE por fin llega a Arc Raiders

Una de las adiciones más solicitadas por la comunidad verá la luz poco después de Frozen Trail: una beta de emparejamiento exclusivamente cooperativo (PvE).

Esta vertiente está pensada para quienes buscan una experiencia menos castigadora: podrás recorrer el mapa, recolectar suministros y combatir a las máquinas controladas por la IA junto a tus amigos, sin la tensión constante de ser emboscado por otros escuadrones de jugadores.

Y tú, ¿estás emocionado por esta prueba para probar ARC Raiders? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este extraction shooter? Cuéntanos en los comentarios.

ARC Raiders está disponible para PC, PlayStation 5, y Xbox Series X. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.