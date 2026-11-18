Lo que debes saber:

Ya está disponible un demo gratuito en Nintendo eShop de Splatoon Raiders que permite visitar 3 escenarios diferentes

El demo también permite formar equipo con Clan Surimi, el trío musical de la franquicia, y probar 3 configuraciones de combate predeterminadas

La personalización tendrá un papel importante mediante 3 tipos de tanque: Velocidad, Poder y Táctico. Cada uno determinará qué equipo podrán utilizar los jugadores

Splatoon Raiders sigue haciendo ruido en Nintendo Switch 2. Esta entrega apuesta por una experiencia diferente a las batallas territoriales tradicionales, pues combina exploración, búsqueda de tesoros y enfrentamientos contra peligrosas criaturas. Además, cuenta con la participación de un grupo muy conocido por los fans de la serie.

Aunque el juego completo ya está disponible, Nintendo acaba de lanzar una versión de prueba gratuita para quienes todavía no han tenido oportunidad de conocer sus mecánicas.

De esta manera, los interesados pueden echar un vistazo a sus principales características antes de decidir si quieren sumarse a esta expedición.

¿Qué incluye el demo de Splatoon Raiders?

El demo gratuito de Splatoon Raiders ya se puede descargar desde la eShop de Nintendo Switch 2. Esta versión de prueba incluye 3 escenarios diferentes de las Islas Spirhalite, donde los jugadores podrán experimentar parte de las actividades que ofrece la aventura.

La prueba permite trabajar en equipo con el Clan Surimi, el trío musical integrado por Shiver, Frye y Big Man. También incluye 3 configuraciones predeterminadas para probar diferentes estilos de combate y conocer las posibilidades del sistema de armas y equipo.

Así que, como puedes ver, no es una simple demostración de sus combates: también es una oportunidad para familiarizarse con las expediciones y descubrir cómo funciona la colaboración con los curiosos integrantes del Clan Surimi.

Una aventura centrada en explorar y conseguir tesoros

Te recordamos que, en Splatoon Raiders, tomamos el papel de un mecánico que trabaja junto al Clan Surimi para explorar unas islas misteriosas, recuperar objetos valiosos y descubrir los secretos que esconden estos territorios.

Durante las expediciones debemos enfrentarnos a diferentes tipos de salmónidos, incluidos enemigos que representan un desafío considerable. También podemos encontrar armas, materiales y otros objetos que sirven para mejorar nuestro equipo.

Uno de los elementos importantes es el sistema de progresión. Prácticamente todo el botín que conseguimos tiene alguna utilidad, pues podemos aprovecharlo para subir de nivel, mejorar nuestras armas y fortalecer nuestro equipo.

3 tanques para diferentes estilos de juego

La personalización también tiene un papel importante. El juego cuenta con 3 tipos de tanques: Velocidad, Poder y Táctico. Cada uno determina los objetos que podemos equipar, por lo que elegir una configuración adecuada será importante para superar las incursiones.

Además, uno de los integrantes de Deep Cut puede acompañarnos a bordo de un poderoso robot y ejecutar ataques especiales conocidos como Showstoppers.

Splatoon Raiders está disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2.

¿Ya jugaste Splatoon Raiders? ¿Qué te pareció esta nueva aventura junto a Deep Cut? Cuéntanos en los comentarios.

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