Lo que debes saber:

Yasunori Mitsuda considera que la franquicia Dragon Quest debería llegar a su fin tras la muerte de Akira Toriyama

El anuncio de un nuevo juego móvil de Dragon Quest que conserva el estilo visual de Toriyama llevó al compositor a reflexionar sobre el futuro de la saga

Mitsuda destacó la importancia de preservar el legado de los artistas y sus obras. También sugirió que Yuji Horii podría crear un nuevo RPG en lugar de continuar con la franquicia

La industria de los videojuegos ha encontrado distintas maneras de mantener vivas sus franquicias más importantes, incluso cuando algunas de las personas responsables de darles identidad ya no están con nosotros.

Ese es el caso de Dragon Quest después del fallecimiento de Akira Toriyama. No obstante, esta situación representa un desafío para esa y otras sagas con una situación similar.

¿Hasta qué punto es correcto continuar una obra cuando uno de sus principales responsables ya no puede participar en ella? Un reconocido compositor japonés compartió una postura bastante contundente sobre este tema y puso como ejemplo la saga de Square Enix.

Yasunori Mitsuda considera que Dragon Quest debería llegar a su final

Yasunori Mitsuda, compositor reconocido por su trabajo en Chrono Trigger, considera que quizá llegó el momento de poner punto final a Dragon Quest tras el fallecimiento de Akira Toriyama, quien murió en 2024.

Sus declaraciones surgieron después de que se anunciara Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, un nuevo juego para dispositivos móviles que utiliza el característico estilo artístico del creador de Dragon Ball.

Mitsuda habló sobre el tema en una publicación de su blog personal y cuestionó que se siga utilizando la identidad visual del artista cuando ya no es posible contar con nuevas ilustraciones suyas.

De acuerdo con una traducción compartida por Power Up Gaming, el compositor expresó lo siguiente:

“Las ilustraciones de Dragon Quest RPG al estilo de Toriyama-san se han convertido en un tema de conversación, pero no creo que esta sea una buena dirección para ninguna de las partes involucradas: el ilustrador, los fans de Akira Toriyama y el propio Akira Toriyama, quien ya falleció. En mi opinión personal, como ya no es posible crear nada nuevo por mucho que uno se esfuerce, quizá sea momento de terminar la serie Dragon Quest y que Yuji Horii cree un nuevo RPG. Después de todo, ya existen muchos remakes”.

El compositor quiere que las nuevas generaciones disfruten los RPG

Aunque su postura sobre el futuro de la franquicia es bastante clara, Mitsuda también reconoció que desea que los videojuegos sigan ofreciendo experiencias especiales a quienes apenas comienzan a descubrir este género.

El músico señaló que lo verdaderamente importante es que los niños y jóvenes puedan encontrar sueños, esperanza y momentos únicos a través de los videojuegos. Por ello, su comentario es una reflexión sobre cómo preservar el legado de las sagas y sus responsables.

No obstante, Dragon Quest y Square Enix ya trabaja en Dragon Quest XII: The Flames of Fate, la próxima entrega principal de la saga. Debido a esto, sigue sin haber indicios de que la compañía tenga planes para terminar la franquicia en el futuro cercano.

¿Estás de acuerdo con la opinión de Yasunori Mitsuda? Cuéntanos en los comentarios.

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