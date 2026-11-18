Lo que debes saber:

Star Wars: Galactic Racer incorporará un modo Free Play que permitirá disfrutar carreras multijugador local con pantalla dividida

Este modo permitirá elegir libremente vehículos, personajes, planetas y circuitos, sin restricciones de progresión

Hasta 4 jugadores podrán participar en carreras locales para competir entre amigos

Las carreras de velocidad siempre han sido una parte importante del universo de Star Wars. Desde las competencias de pods en Tatooine hasta los vehículos que recorren distintos mundos de la galaxia, la franquicia ha encontrado varias formas de llevar la emoción de las pistas a sus historias.

Ahora, una nueva propuesta busca aprovechar ese legado con una experiencia enfocada en la velocidad y la competencia entre amigos.

Si ya disfrutas recorrer circuitos futuristas y poner a prueba tus habilidades al volante, hay buenas noticias: no tendrás que limitarte a competir contra otros jugadores en línea o contra la inteligencia artificial para disfrutar este título.

Star Wars: Galactic Racer permitirá competir con hasta 4 jugadores en pantalla dividida

Secret Mode, distribuidora del proyecto, y Fuse Games, estudio responsable de su desarrollo, confirmaron que Star Wars: Galactic Racer recibirá un modo llamado Free Play a principios de 2027. Su principal atractivo será la posibilidad de organizar carreras multijugador locales con pantalla dividida.

De acuerdo con el anuncio, esta modalidad permitirá elegir libremente el vehículo, personaje, planeta y circuito para participar en las competencias. Los jugadores podrán correr en solitario o reunir hasta 3 amigos para disputar carreras en la misma pantalla, lo que significa que habrá espacio para un máximo de 4 participantes.

La propuesta también permitirá configurar las competencias sin depender de la progresión de otros modos. Así, quienes solamente quieran elegir una pista y comenzar a correr tendrán una alternativa para disfrutar las carreras a su propio ritmo.

Aunque las compañías todavía no detallaron todas las opciones de personalización, la posibilidad de seleccionar los elementos principales de cada competencia apunta a ofrecer mayor libertad para organizar partidas entre amigos y qué mejor que de forma local.

¿Qué ofrece Star Wars: Galactic Racer?

Star Wars: Galactic Racer apuesta por llevar la velocidad a diferentes escenarios de Star Wars. Su propuesta gira alrededor de las carreras con vehículos futuristas, circuitos peligrosos y competencias en las que dominar el control y aprovechar cada oportunidad resulta fundamental.

El juego está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam y Epic Games Store. Por ahora, el anuncio del modo Free Play solamente establece su ventana de lanzamiento para principios de 2027, por lo que todavía habrá que esperar para conocer más detalles sobre sus características y posibles opciones adicionales.

¿Te gustaría disfrutar las carreras de Star Wars: Galactic Racer con amigos en pantalla dividida? ¿Crees que este tipo de multijugador local debería estar presente desde el lanzamiento de los juegos de carreras? Cuéntanos en los comentarios.

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