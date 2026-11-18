Lo que debes saber:

Crazy Taxi: World Tour, de SEGA, incluirá a India como su última ubicación internacional, con escenarios variados que abarcarán zonas urbanas, rurales e industriales

El juego permitirá recorrer lugares emblemáticos del país, incluido el famoso Taj Mahal, para ofrecer una combinación de paisajes y elementos culturales

Crazy Taxi: World Tour también contará con escenarios inspirados en la costa oeste de Estados Unidos, Alemania, Japón y Brasil

Los taxis son una parte importante de la vida en muchas ciudades del mundo. Ya sea para llegar rápido al trabajo, conocer nuevos lugares o escapar del tráfico, estos vehículos ofrecen una perspectiva diferente de cada destino.

Ahora imagina recorrer algunos de los rincones más interesantes del planeta mientras recoges pasajeros y conduces a toda velocidad, sin preocuparte demasiado por las reglas de tránsito.

Esa es precisamente la propuesta de Crazy Taxi: World Tour, una nueva aventura que recupera la esencia de una de las franquicias de conducción más conocidas de SEGA. El proyecto busca llevar la experiencia a diferentes rincones del mundo, con escenarios inspirados en ciudades y regiones de distintos países. Ahora, se acaba de conocer su última ubicación.

Crazy Taxi: World Tour llevará a los jugadores hasta la India

SEGA confirmó que la India será la última ubicación internacional que formará parte de Crazy Taxi: World Tour. Con este anuncio, la compañía completa la lista de destinos que estarán disponibles en esta aventura, la cual también incluirá escenarios inspirados en la Costa Oeste de Estados Unidos, Alemania, Japón y Brasil.

El mapa de la India ofrecerá una combinación de paisajes urbanos y rurales, con calles que permitirán descubrir algunos de los elementos más representativos de su cultura. Los jugadores podrán conducir frente a templos antiguos y monumentos emblemáticos, entre los que destaca el Taj Mahal, uno de los lugares turísticos más reconocidos del país.

Así se ve la última ubicación:

De acuerdo con la descripción oficial, esta ubicación contará con 3 zonas diferentes: City, Countryside e Industrial. Cada una presentará ambientes particulares para recorrer al volante, desde áreas urbanas hasta espacios rurales y sectores industriales.

La intención es ofrecer variedad durante los recorridos y aprovechar los contrastes de la región para construir una experiencia de conducción diferente a la de los otros destinos.

Aquí puedes ver el avance del juego:

¿Qué ofrecerá Crazy Taxi: World Tour?

Crazy Taxi: World Tour busca recuperar la fórmula arcade que convirtió a la franquicia en una de las propuestas más reconocibles de SEGA. Su atractivo principal gira alrededor de conducir taxis, recoger pasajeros y llevarlos hasta sus destinos mientras intentas completar los recorridos en el menor tiempo posible.

Cabe mencionar que la saga nació en 1999 y posteriormente llegó a consolas, donde consiguió una comunidad de seguidores gracias a sus carreras contrarreloj, su conducción alocada y sus escenarios urbanos.

Solamente queda esperar para conocer que tanto ofrecerá este mapa y estamos seguros de que su incorporación completará de buena forma una selección internacional que promete ofrecer diferentes ambientes para quienes disfrutan de la conducción arcade.

¿Te gustaría recorrer las calles de la India en Crazy Taxi: World Tour? ¿Cuál de los destinos anunciados te llama más la atención? Cuéntanos en los comentarios.

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