Hoy es imposible imaginar a Devil May Cry sin su estilo exagerado, peleas intensas y personajes carismáticos. Sin embargo, la franquicia de CAPCOM tuvo un origen muy diferente. De hecho, el proyecto comenzó pensado como una nueva entrega de Resident Evil para PlayStation 2.

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La información apareció gracias a declaraciones recientes de Hideki Kamiya, legendario desarrollador japonés y creador de la primera entrega de Devil May Cry lanzada en 2001. El creativo explicó que todo surgió después del enorme éxito internacional de Resident Evil en la era del primer PlayStation.

Según Kamiya, el equipo recibió la misión de desarrollar otra entrega de la popular saga de terror. Sin embargo, mientras avanzaba la producción, comenzaron a experimentar con nuevas ideas y mecánicas.

Devil May Cry tomó un camino muy distinto al horror de Resident Evil

El creativo explicó que el salto tecnológico hacia PlayStation 2 permitió probar conceptos mucho más ambiciosos. Poco a poco, el proyecto empezó a alejarse del survival horror clásico que hizo famosa a la franquicia de zombies.

Kamiya comentó que el equipo desarrolló “todo tipo de conceptos nuevos y cosas que querían expandir”. Con el tiempo, aquellas ideas evolucionaron tanto que el juego terminó separándose por completo de Resident Evil.

“Muchas personas conocen la historia detrás de Devil May Cry (2001), pero ese proyecto comenzó como una orden para crear otra entrega de Resident Evil debido a lo popular que era internacionalmente”, explicó el creativo.

El desarrollador también recordó que el cambio generacional hacia PlayStation 2 ayudó mucho a transformar la experiencia. Gracias a eso, el proyecto encontró su propia identidad y terminó convertido en un título de acción estilizada.

Más pistas apuntan a que la colaboración de Devil May Cry con Fortnite es real y ocurrirá pronto (imagen: Capcom)

El nacimiento de una franquicia legendaria de CAPCOM

El resultado final debutó en 2001 y rápidamente se convirtió en un éxito para CAPCOM. Devil May Cry destacó gracias a su combate rápido, diseño de enemigos y la personalidad de Dante.

Con el paso de los años, la saga se volvió una de las franquicias más queridas de la industria. Además, ayudó a definir el género hack and slash moderno junto a otras series importantes.

Curiosamente, muchos fans todavía encuentran elementos heredados de Resident Evil en la primera entrega. Algunos ejemplos son las cámaras fijas, ciertos escenarios y la exploración de castillos oscuros.

¿Te hubiera gustado ver esa versión de Resident Evil creada por Kamiya? Cuéntanos en los comentarios.

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