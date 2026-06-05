Pocos creativos generan tanta expectativa como Fumito Ueda. El responsable de clásicos como ICO, Shadow of the Colossus y The Last Guardian llevaba años trabajando en un nuevo proyecto, y finalmente decidió romper el silencio durante el Summer Game Fest 2026.

El creativo japonés y su estudio genDESIGN aparecieron en el evento para revelar gen ATLAS, una nueva aventura de acción para un jugador que apuesta por la exploración, el misterio y una enorme sensación de soledad. Aunque todavía hay muchas preguntas sin respuesta, el primer avance dejó claro que el proyecto mantiene parte de la identidad que convirtió a Ueda en una de las figuras más respetadas de la industria.

Un mundo abandonado lleno de secretos gigantescos

La premisa de gen ATLAS es tan simple como intrigante. El protagonista despierta en un planeta abandonado sin saber cómo llegó allí ni cuál es su propósito.

Frente a él se extiende un inmenso mundo abierto formado por llanuras interminables, instalaciones desiertas y enormes estructuras que parecen pertenecer a una civilización desaparecida. Restos de una misteriosa construcción se encuentran dispersos por toda la superficie del planeta, invitando a los jugadores a descubrir qué ocurrió en ese lugar.

El trailer mostró paisajes enormes y una escala que recuerda a algunos de los trabajos más reconocidos de Ueda. También dejó ver una atmósfera melancólica y silenciosa que parece convertirse en uno de los pilares de la experiencia.

Como suele ocurrir con las obras del creativo japonés, gran parte de la narrativa parece construirse a través de la exploración y de la observación del entorno.

Aquí puedes ver el avance:

El primer gran proyecto de Ueda desde The Last Guardian

La revelación es especialmente importante porque representa el primer juego de Fumito Ueda desde el lanzamiento de The Last Guardian. Durante años, los fans esperaron noticias sobre el nuevo trabajo de genDESIGN y finalmente pudieron conocer la propuesta general del proyecto.

Por ahora, el estudio confirmó que se trata de una aventura de acción para un jugador con estructura de mundo abierto. Sin embargo, todavía quedan muchos detalles por descubrir sobre sus mecánicas, historia y fecha de lanzamiento.

Lo que sí quedó claro durante el Summer Game Fest 2026 es que Ueda mantiene intacta su capacidad para despertar la curiosidad de los jugadores.

¿Crees que gen ATLAS estará a la altura de los anteriores trabajos de Fumito Ueda? ¿Cuál de sus juegos es tu favorito hasta ahora? Cuéntanos en los comentarios.

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