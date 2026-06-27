El desenlace de Halo 3 es considerado uno de los mejores finales en la historia de los videojuegos. La frenética carrera en Warthog mientras todo colapsa se convirtió en un momento inolvidable para millones de jugadores, pero esa escena estuvo muy cerca de no existir.

Uno de los principales responsables del diseño de la campaña reveló que dentro de Bungie hubo un intenso debate sobre cómo debía terminar el juego, e incluso hubo quien propuso una misión completamente diferente inspirada en Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi.

Halo 3 pudo terminar con una persecución aérea en un Banshee

En una entrevista con FRVR, Robert Stokes, líder de diseño de la campaña de Halo 3, explicó que durante el desarrollo del juego el equipo buscó construir cada misión alrededor de momentos espectaculares que sorprendieran a los jugadores.

Sin embargo, cuando llegó el momento de diseñar la misión final, surgieron diferencias importantes dentro del estudio.

Según Stokes, uno de los desarrolladores principales defendía la idea de eliminar la clásica carrera en Warthog y sustituirla por una misión en la que los jugadores escaparan pilotando un Banshee.

La secuencia habría sido un homenaje directo a la persecución dentro de la segunda Estrella de la Muerte que aparece en Star Wars: Return of the Jedi, donde los protagonistas deben escapar mientras la gigantesca estación espacial explota.

Finalmente, Bungie optó por mantener una idea mucho más ligada a la identidad de Halo. El Warthog Run de Halo 3 funciona como un homenaje al escape final del primer Halo: Combat Evolved, cerrando el viaje del Jefe Maestro con una secuencia llena de nostalgia, acción y tensión.

Con el paso de los años, esa decisión terminó siendo una de las más celebradas por la comunidad, pues la misión es recordada como uno de los finales más icónicos del género FPS.

Halo 4 sí terminó utilizando una idea similar

Curiosamente, la propuesta descartada no desapareció por completo. Como suele pasar en el desarrollo de videojuegos, Bungie guardó la idea y la aprovechó para una entrega posterior.

La misión final de Halo 4 incluye una secuencia en la que el jugador pilota una nave F-41 Broadsword a través del interior de una gigantesca estructura Forerunner, una escena que muchos consideran tiene claras similitudes con las persecuciones espaciales de Star Wars.

Aun así, para muchos fans, la decisión de cerrar Halo 3 con el inolvidable Warthog Run fue la elección correcta y una de las razones por las que el juego sigue siendo uno de los capítulos más queridos de toda la franquicia.

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