Falta muy poco para el estreno de Yoshi and the Mysterious Book y Nintendo ya comenzó a celebrar el lanzamiento con un nuevo video. La compañía publicó el opening oficial del juego y muchos fans ya quedaron encantados con su estilo visual.

Noticias No desperdicies tu tiempo en Pokémon Pokopia, pues es innecesario regar manualmente todo el césped Si eres uno de los fans del exclusivo de Nintendo que invierte horas y horas para cubrir cada centímetro cuadrado, debes prestar atención VER

El nuevo título de Yoshi llegará este jueves y las primeras reseñas fueron bastante positivas. Actualmente mantiene una calificación de 80 en Metacritic, algo que apunta a una recepción sólida para la nueva aventura del dinosaurio.

Bowser Jr. y un misterioso libro desatan la aventura

El corto muestra una animación muy colorida y llena de personalidad. La secuencia presenta a Bowser Jr., quien descubre el misterioso libro que da nombre al juego y provoca el inicio de toda la aventura.

Nintendo apostó por una presentación con mucho encanto. Los personajes tienen expresiones muy divertidas y el mundo conserva ese estilo artesanal que tantos jugadores relacionan con las aventuras modernas de Yoshi.

Aunque el video es breve, funciona muy bien para mostrar el tono relajado y fantástico de la experiencia. También deja claro que Nintendo quiere darle personalidad propia a esta nueva entrega.

Aquí puedes ver el trailer:

Yoshi sigue siendo uno de los personajes más queridos de Nintendo

Durante años, Yoshi protagonizó aventuras bastante diferentes entre sí. Algunas apostaron por plataformas tradicionales, mientras otras destacaron por su creatividad visual y mecánicas tranquilas.

Todo indica que Yoshi and the Mysterious Book seguirá ese mismo camino. El juego parece enfocarse en exploración, plataformas accesibles y escenarios llenos de secretos.

Muchos jugadores también esperan que esta entrega aproveche bien el hardware de Nintendo Switch 2, consola que ya recibió varios títulos importantes durante sus primeros meses en el mercado.

Por ahora, Nintendo invitó a los fans a ver el opening oficial mientras esperan el estreno del juego esta misma semana.

¿Te gustó el estilo visual de Yoshi and the Mysterious Book? ¿Crees que será una de las mejores aventuras de Yoshi? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente