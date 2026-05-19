Al igual que Xbox Game Pass y otros servicios de paga, PS Plus da acceso a una extensa librería de juegos. Si bien la colección se expande cada mes con nuevas incorporaciones, también se despide de algunos títulos que ceden su lugar. Sin duda, junio se perfila para ser un mes particularmente triste para los fanáticos de Rockstar Games.

Sony acaba de actualizar su catálogo rotativo con la adición de nuevos juegos; sin embargo, y como ya es tradición, también reveló la lista de los primeros títulos confirmados que dejarán de estar disponibles sin cargo extra en los niveles más caros de su iniciativa de suscripción.

Los jugadores de PS4 y PS5 con una membresía activa tienen pocas semanas para explorar uno de los mejores juegos de mundo abierto de la historia, un beat ‘em up de culto muy querido por la comunidad y otras experiencias interesantes.

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Red Dead Redemption, Scott Pilgrim y más juegos abandonarán PS Plus en junio

A principios de esta semana, Sony finalmente lanzó la selección mensual de juegos de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) de mayo de 2026. Con la incorporación de los 8 nuevos títulos también se confirmaron las próximas salidas del servicio para el mes que viene.

En esta ocasión, los suscriptores de PlayStation Plus deberán decir adiós a un mínimo de 5 videojuegos: Red Dead Redemption, Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition, LEGO The Incredibles, We Love Katamari REROLL + Royal Reverie y Lawn Mowing Simulator.

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Estas experiencias dejarán de estar disponible en el catálogo del servicio de Sony a partir del próximo 16 de junio de 2026. Eso significa que los suscriptores aún están a tiempo para explorar lo que tienen por ofrecer estos lanzamientos. Hay que tener en cuenta que quizás no sea la lista definitiva, pues a veces la compañía añade más juegos o los elimina sin previo aviso.

La salida más significativa de junio es Red Dead Redemption, uno de los mejores sandbox de la historia. El aclamado videojuego AAA de Rockstar Games tiene una calificación casi perfecta de 95 en Metacritic gracias a su mundo abierto lleno de posibilidades e increíble historia.

Otro juego importante que abandonará el catálogo de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) a mediados de junio es Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition, la versión definitiva del beat ‘em up basado en el cómic de Bryan Lee O’Malley que incluye personajes adicionales y otros extras. LEGO The Incredibles, la adaptación de la película de Pixar, también es una eliminación que pondrá tristes a los fans.

Red Dead Redemption y otros 4 juegos abandonarán el catálogo PlayStation Plus

Esta es la lista completa de los juegos que abandonarán PlayStation Plus en junio:

Lawn Mowing Simulator (PS4, PS5)

LEGO The Incredibles (PS4)

Red Dead Redemption (PS4, PS5)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition (PS4)

We Love Katamari REROLL + Royal Reverie (PS4, PS5)

Nuevos juegos acaban de llegar a PlayStation Plus

Aunque es lamentable saber que grandes juegos abandonan un servicio y se vuelven menos accesibles, al menos PS Plus mantiene el buen ritmo y cada mes le abre las puertas a nuevas experiencias. Si bien deberemos esperar para conocer las incorporaciones de junio, los estrenos de mayo mantendrán ocupados a los suscriptores.

El catálogo rotativo del programa de Sony acaba de crecer con la llegada de Red Dead Redemption 2, Star Wars Outlaws, Flintlock: The Siege of Dawn y otros 4 títulos. Estas experiencias ya están disponibles sin cargo adicional en los niveles Extra y Premium (Deluxe).

Pero claro es difícil saber si estas incorporaciones serán suficientes para calmar el malestar de los jugadores. Sin previo aviso, Sony reveló esta semana que el servicio subirá de precio en Estados Unidos y otros territorios, lo que posiblemente afectará a los jugadores de México y el resto de LATAM.

Lista completa de los primeros juegos confirmados que dejarán de estar disponibles en PS Plus en junio de 2026

Pero dinos, ¿eres fanático de alguno de los videojuegos que abandonarán el programa de paga? Déjanos leerte en los comentarios.

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