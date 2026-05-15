La relación entre Square Enix y Nintendo vive uno de sus mejores momentos. Desde el lanzamiento de Nintendo Switch 2, la compañía japonesa mostró un fuerte apoyo a la plataforma con varios títulos importantes. Ahora, todo indica que esa estrategia seguirá creciendo durante los próximos años.

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El director ejecutivo de Square Enix, Takashi Kiryu, habló recientemente sobre el futuro de la empresa y dejó claro que el enfoque multiplataforma seguirá siendo una prioridad. Lo interesante es que mencionó de forma especial a Nintendo Switch 2. Según explicó el ejecutivo, la compañía quiere seguir fortaleciendo sus propiedades intelectuales y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. Dentro de ese plan, la híbrida aparece como una pieza importante.

Nintendo Switch 2 seguirá recibiendo apoyo de Square Enix

De acuerdo con las declaraciones de Kiryu, la empresa desea impulsar todavía más su estrategia multiplataforma, especialmente en Nintendo Switch 2. Esto sugiere que los resultados obtenidos hasta ahora en la consola han sido positivos.

“Puliremos las propiedades intelectuales para que puedan generar mejores resultados. Además, queremos impulsar todavía más la estrategia multiplataforma, especialmente en Nintendo Switch 2”, comentó el directivo.

Aunque el ejecutivo no mencionó juegos específicos, muchos jugadores ya comenzaron a especular sobre futuros proyectos de la compañía que podrían llegar a la consola híbrida.

Actualmente, franquicias como Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts y NieR siguen siendo de las más importantes para la empresa japonesa. Por eso, varios fans esperan anuncios importantes durante los próximos meses.

Los jugadores sueñan con más ports y nuevos proyectos

El fuerte apoyo de Square Enix hacia Nintendo Switch 2 podría abrir la puerta a nuevas versiones de juegos recientes y experiencias exclusivas. Además, la potencia de la consola permite imaginar proyectos más ambiciosos que antes eran difíciles de adaptar al hardware híbrido.

Muchos usuarios también esperan que más entregas principales de Final Fantasy lleguen finalmente al ecosistema de Nintendo. Otros sueñan con remasters, colecciones clásicas y hasta nuevas exclusivas desarrolladas especialmente para la consola.

Por ahora, queda esperar a que Square Enix revele cuáles serán sus próximos movimientos. Sin embargo, las palabras de Takashi Kiryu dejan claro que Nintendo Switch 2 será una plataforma muy importante para el futuro de la compañía.

¿Qué franquicia de Square Enix te gustaría ver en Nintendo Switch 2? ¿Crees que la compañía lanzará exclusivos para la consola? Cuéntanos en los comentarios.

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