Sí, lo sabemos: ¡los videojuegos son más caros que nunca! Esa triste verdad aplica tanto para el hardware como para el software. Si bien el gaming está en crisis, al menos existen opciones para aún disfrutar este hobby sin gastar una fortuna. De hecho, ahora mismo es posible conseguir gratis un interesante videojuego de ciencia ficción en PC.

Esta promoción especial de tiempo limitado ya está disponible, y es innecesario cumplir con molestos requisitos o suscribirse a un servicio de paga para reclamar el obsequio. Basta con tener una cuenta activa en la tienda y agregar el juego en cuestión a la biblioteca digital durante el plazo establecido para conservarlo para siempre.

Dicha oferta forma parte de una venta especial, lo que significa que, incluso si el regalo de esta semana no es del agrado de la comunidad, aún es posible comprar multitud de títulos a precios muy económicos.

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Nexus: The Jupiter Incident tiene 100% de descuento y está gratis en PC

Es justo decir que Steam es el launcher de PC más popular del mundo, pero en el mercado existen otras alternativas que también presentan su propia serie de rebajas y eventos. La más reciente promoción llega cortesía de GOG, la tienda que se caracteriza por vender juegos sin DRM.

En esta ocasión, los jugadores que tengan una cuenta en dicha plataforma tienen la oportunidad de conseguir gratis una copia de Nexus: The Jupiter Incident, un videojuego de estrategia que debutó en 2004. Aunque es un título antiguo, aún es muy divertido y presenta conceptos que aún hoy en día resultan interesantes.

El título de Mithis Games y Handy Games tiene 100% de descuento en GOG, así que los jugadores pueden añadirlo a su colección personal sin gastar un solo centavo. Para hacerlo, sólo es necesario iniciar sesión, visitar la página del juego en la tienda, dar clic en “Go to giveaway” y completar el proceso.

Una vez que el videojuego se agrega a la biblioteca personal, los jugadores podrán conservarlo para la posteridad y descargarlo en cualquier momento. Pero claro, esta promoción especial tiene fecha de caducidad y sólo estará disponible por poco más de 48 horas al momento de la publicación de este artículo.

Para ser más precisos, los jugadores tienen hasta el 6 de julio de 2026 para conseguir gratis Nexus: The Jupiter Incident en la plataforma de PC. Según la descripción de GOG, esta aventura ambientada en el espacio ofrece hasta 61 horas de contenido, así que es una oferta irresistible para los entusiastas de la estrategia y los fans de la simulación.

Nexus: The Jupiter Incident tiene 100% de descuento y está disponible gratis en PC vía GOG

¿Qué es Nexus: The Jupiter Incident, el juego gratuito de la venta veraniega de GOG?

Nexus: The Jupiter Incident nos traslada a un mundo de ciencia ficción en el que las megacorporaciones lograron conquistar el sistema solar y monopolizar el espacio. La historia nos lleva al momento en el que dichas compañías realizan un descubrimiento que cambiará la tecnología y la jerarquía de poder.

Estamos ante un título táctico en el que los jugadores deben controlar naves y participar en combates en tiempo real. Hay un total de 10 vehículos espaciales a elegir, y la campaña principal se divide en 6 episodios y presenta más de 26 misiones. Esta aventura también tiene un gran énfasis en la narrativa, con más de 50 personajes únicos y más de 350 planetas para explorar.

Nexus: The Jupiter Incident es el único juego que tiene 100% de descuento en GOG, así que los jugadores no deberían esperar ver otros juegos que estén disponibles gratis. Dicho esto, en la tienda de PC es posible encontrar otras ofertas muy rimbombantes como parte de la venta especial de verano.

Por ejemplo, Uncharted: Legacy of Thieves sólo cuesta $13.49 USD, mientras que Baldur’s Gate 3 se vende a cambio de $30 USD. La venta veraniega de GOG estará disponible hasta el 8 de julio de 2026, y permitirá aprovechar más de 8000 rebajas en experiencias clásicas, nuevos lanzamientos y más juegos.

Nexus: The Jupiter Incident ofrece más de 60 horas de contenido a través de sus 6 capítulos

Pero dinos, ¿qué opinas de este videojuego gratuito? ¿Ya lo reclamaste? Déjanos leerte en los comentarios.

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