Hay excelentes noticias para los jugadores que se quedaron con ganas de más luego de disfrutar DOOM: The Dark Ages. Tal como se esperaba, id Software y Bethesda trabajaron en contenido adicional para expandir esta brutal y sangrienta aventura.

El XBOX Games Showcase 2026 reveló el primer avance de Revelations, el próximo capítulo de DOOM: The Dark Ages. Lo mejor de todo es que los fanáticos no tendrán que esperar mesas para disfrutarlo, pues su lanzamiento está a la vuelta de la esquina.

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DOOM: The Dark Ages Revelations debutará este verano, ¿cuándo estará disponible y qué ofrecerá?

Bethesda explicó que DOOM: The Dark Ages Revelations es más que una simple actualización. Se trata de una completa expansión de campaña donde veremos al Slayer en problemas. El protagonista, herido y traicionado, permanece en un purgatorio del que tendrá que escapar.

La expansión ofrecerá nuevos niveles con atractivos puzzles, más demonios por machacar y diversos misterios por resolver que expandirán el ya complejo lore de la franquicia. Asimismo, habrá novedades en cuanto a jugabilidad gracias a la incorporación de la lanza de cadenas.

Por si fuera poco, dará acceso al Desgarratorio 3.0 y a diverso contenido descargable, como 3 mapas, armas mejoradas, un sistema de personalización mejorado y mucho más. Los jugadores de consolas podrán disfrutar DOOM: The Dark Ages Revelations a partir del próximo 7 de julio. Abajo está su trailer:

"El Slayer se encuentra en un despiadado purgatorio del que solo podrá salir haciendo frente a verdades inquietantes y encontrando nuevas fuerzas con la ayuda de un misterioso aliado. Deberá liberarse de la presión de su mente y luchar contra una abominación de los dioses para llevar a sus aliados a la senda de la libertad", dice su descripción.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura del Summer Game Fest 2026.

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