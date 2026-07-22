¿Cuál es el mejor anime de la historia? La respuesta cambiará en función de a quién le preguntemos, pero algo es seguro: muchos dirán que Dragon Ball Z. La obra de Akira Toriyama sigue más viva que nunca, y muy pronto recibirá una nueva línea de tenis cortesía de Converse.

La compañía especializada en calzado acaba de anunciar una nueva alianza con la franquicia de Toei Animation. Como fruto de esta colaboración, se lanzará una nueva línea que presentará 7 pares de zapatillas temáticas, y todos los modelos tienen diseños inspirados en los héroes y villanos de la serie animada.

Converse ya reveló la fecha de lanzamiento para Norteamérica y otras regiones, así como los precios oficiales. Sospechamos que algunos fanáticos se asustarán al descubrir cuánto deberán pagar para adquirir el par más caro de esta nueva colaboración.

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Así de increíbles son los nuevos tenis de Converse x Dragon Ball Z

Todos los modelos de esta nueva línea de calzado toman como base los Converse Chuck 70, que posiblemente tiene uno de los diseños más icónicos de la marca. En total se lanzarán 7 pares, los cuales tendrán elementos temáticos inspirados en Goku, Vegeta, Freezer, Cell, Majin Buu, Shen Long y el dúo compuesto por Goten y Trunks.

El protagonista de esta nueva colección de Converse x Dragon Ball Z es, sin lugar a dudas, el Chuck 70 Shenron, que, como su nombre indica, tiene un diseño basado en el famoso dragón que cumple deseos a quien recolecta las 7 Esferas. Estos tenis utilizan como base la clásica zapatilla blanca y negra.

Por supuesto, Goku también debía formar parte de esta iniciativa. Los pares inspirados en el hijo de Bardock presentan un tono naranja con decoraciones blancas, y tiene una etiqueta colgante con la forma de una Esfera del Dragón de 4 estrellas. Vegeta es un buen contraste, pues los tenis inspirados en el Principe de los Saiyajin tienen un tono azulado y vienen con un dije desmontable con forma de Scouter.

Los villanos de Dragon Ball Z también hacen acto de presencia. Las zapatillas basadas en Freezer tienen un diseño blanco, y su particularidad es que poseen una lengüeta morada para replicar el aspecto elegante del Emperador del Mal. Por otra parte, el modelo de Cell se caracteriza por sus tonos verdes, y llama la atención que tiene unos pequeños cuernos.

Así lucen los zapatos temáticos de Converse basados en Goku y Vegeta de Dragon Ball Z

Los 5 modelos anteriores están disponibles en talla de adulto. Converse también pensó en los más chicos del hogar, y prepara el lanzamiento de 2 pares exclusivos para niños. El primero de ellos es un modelo basado en Majin Buu, que tiene un aspecto muy adorable gracias a su tono rosa pastel.

El segundo modelo infantil de esta nueva línea temática de Dragon Ball Z tiene un increíble diseño inspirado en Goten y Trunks. Al juntar ambos tenis, los personajes replicarán la Fusión, la poderosa técnica que les permite unir fuerzas y convertirse en el guerrero conocido como Gotenks.

Los Converse Chuck 70 de Trunks y Goten

¿Cuándo debutarán y cuánto cuestan la nueva colección de Dragon Ball Z?

De acuerdo con el anuncio oficial, todos los modelos que conforman la nueva colección de Converse inspirada en Dragon Ball Z se lanzarán oficialmente el 23 de julio de 2026 en Norteamérica y China. Un estreno global tendrá lugar el próximo 11 de agosto, pero se desconoce si los tenis tendrán distribución en México y el resto de Latinoamérica.

Los 7 pares de tenis se venderán en 3 categorías diferentes, algunas más caras que otras. El modelo basado en Shen Long es el menos accesible de la lista, pues estará disponible por $100 USD. Por su parte, los diseños de Goku, Vegeta, Freezer y Cell se venderán por $80 USD.

Finalmente, los tenis infantiles con temática de Majin Buu y Goten y Trunks se pondrán a la venta con un costo de $55 USD. Ciertamente son precios elevados, y es probable que algunos fanáticos se lo piensen 2 veces antes de adquirir el par de su preferencia. Aun así, son productos completamente oficiales.

Los clientes también tienen la oportunidad de crear zapatillas personalizadas de Dragon Ball Z a través del programa Converse by You. Las opciones incluyen estampados exclusivos de algunos personajes y escenarios de Dragon Ball Z, y estas versiones customizadas estarán disponible por $105 USD.

Freezer y Cell de Dragon Ball Z también tienen tenis especiales en la colección de Converse

La comunidad reaccionó con entusiasmo, y muchos usuarios expresaron sus planes de comprar al menos uno de los pares que conforman esta colección, la cual llegará en un año muy emocionante para la franquicia.

Dragon Ball Super regresará en otoño de 2026 con un remake del arco de Bills, el Dios de la Destrucción. El anime de Toei Animation también adaptará la historia de Moro, que hasta la fecha sólo se ha mostrado en el manga de Toyotaro. Tristemente se desconoce la fecha de lanzamiento de ambos proyectos.

En este año también se lanzó el último DLC narrativo de Dragon Ball Xenoverse 2, el popular videojuego de Bandai Namco. El paquete de expansión presentó una nueva transformación para Goku y dio un vistazo a la nueva entrega, que se lanzará en algún punto de 2027.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta colección de tenis? ¿Te llamó la atención algún par? Déjanos leerte en los comentarios.

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