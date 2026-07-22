Los fans de los juegos tipo Souls siguen recibiendo buenas noticias. En esta ocasión, se acaba de anunciar que una propuesta más dejará su exclusividad en PC y se prepara para dar su salto a consolas.

Nos referimos a FOUNTAINS, un RPG de acción con elementos de exploración que debutó en 2024 para Steam. La buena noticia es que sus responsables quieren que la comunidad de otras plataformas lo disfruten este mismo año.

FOUNTAINS llegará a Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series en 2026

La distribuidora Crunching Koalas y el desarrollador John Pywell anunciaron que FOUNTAINS estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S en la última parte de este año.

Si eso fuera poco, la llegada del juego en consolas será al mismo tiempo que el lanzamiento de nuevo contenido descargable, aunque las novedades de lo que incluirá siguen sin revelarse.

Aquí puedes ver el anuncio:

¿Qué ofrece FOUNTAINS?

Esta entrega debutó originalmente el 20 de diciembre de 2024 en PC, a través de Steam. Desde entonces ha estado llamando la atención por su gran reto al estilo de los Soulslike y su combinación con un diseño de mundo interconectado típico de los Metroidvania.

Cabe mencionar que en esta aventura los jugadores controlan a un misterioso personaje encapuchado que acaba de ser encarcelado por un peligroso régimen. La misión de los jugadores es escapar, recorrer un enorme imperio devastado por la guerra y descubrir los secretos que rodean a la legendaria Fuente de la Juventud.

Un Soulslike que apuesta por la exploración y la libertad

Uno de los aspectos más llamativos de FOUNTAINS es que todo su mapa está conectado sin pantallas de carga. Esta situación permite que el escenario funcione como una enorme mazmorra llena de caminos ocultos y zonas que sólo pueden explorarse al obtener nuevas habilidades.

Además, el combate busca ofrecer un verdadero reto a los jugadores, ya que cada pelea necesita precisión, reflejos y una buena estrategia.

La buena noticia es que el juego es apto para todo tipo de jugadores, esto al ofrecer opciones de dificultad ajustables para que tanto los veteranos del género como los nuevos usuarios puedan tener una buena experiencia.

Te recordamos que Crunching Koalas lanzará el juego en una fecha aún por confirmar de este año para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

¿Crees que FOUNTAINS podrá destacar entre los grandes exponentes del género? Cuéntanos en los comentarios.

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