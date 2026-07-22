Las colaboraciones con LEGO nunca decepcionan y cuando la marca se unió a la industria de los videojuegos para lanzar sets exclusivos no fue la excepción. Sin embargo, nada es para siempre y algunos de ellos saldrán pronto del mercado.

La marca presentó una lista de todos los sets que serán descontinuados y, tristemente, hay más de 20 de ellos que están inspirados en grandes franquicias de los videojuegos.

¿Cuáles son? Te contamos a continuación.

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LEGO descontinuará estos sets inspirados en videojuegos

LEGO presentó en su sitio oficial una lista con todos los sets que descontinuará el próximo 31 de julio. Esto significa que ya no se podrán adquirir en vía Internet y de forma directa con la compañía.

No está de más decir que esto abre una oportunidad para que los acaparadores y revendedores hagan de las suyas, así que, si estás interesado en sets de gaming, te quedan unos días para comprar los sets que te interesan.

En el caso de las colaboraciones con videojuegos, se trata de ediciones inspiradas en Super Mario, The Legend of Zelda, Pac-Man y más.

Estos son los 21 sets de LEGO inspirados en videojuegos que serán descontinuados el próximo 31 de julio:

LEGO Icons

10323 – Pac-Man Arcade

LEGO The Legend of Zelda

77092 – Gran Árbol Deku 2 en 1

LEGO Super Mario

71426 – Planta Piraña

71438 – Super Mario World: Mario & Yoshi

71439 – Aventuras interactivas con LEGO Mario

72031 – Mario Kart – Moto de Yoshi

72032 – Mario Kart – Kart estándar

72034 – Mario Kart – Baby Mario vs. Baby Luigi

72035 – Mario Kart – Garage de Toad

72036 – Mario Kart – Baby Peach & Grand Prix

72038 – Mario Kart – Wario & King Boo

72039 – Mario Kart – Castillo de Bowser

72040 – De acampada con el Capitán Toad

72041 – Fiesta en la casa de Toad

72042 – Príncipe Florian & Castillo de Bowser

72044 – Mario Kart – Persecución con potenciador de Planta Piraña

LEGO Animal Crossing

77054 – Caravana de Gandulio y tienda de jardinería

77055 – Tienda de ropa de las Hermanas Manitas

77057 – Casas Creativas: Diversión estacional

LEGO Sonic the Hedgehog

77003 – Super Shadow vs. Biolizard

LEGO Minecraft

21271 – La Cámara de Desafío

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