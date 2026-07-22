Más de 20 sets de LEGO inspirados en videojuegos dejarán de venderse muy pronto, incluyendo ediciones de Pac-Man, Zelda y Super MarioPor Víctor Rosas el
Te quedan pocos días para conseguir estas piezas de colección antes de que los acaparadores hagan de las suyas y sean más caros en la reventa
Las colaboraciones con LEGO nunca decepcionan y cuando la marca se unió a la industria de los videojuegos para lanzar sets exclusivos no fue la excepción. Sin embargo, nada es para siempre y algunos de ellos saldrán pronto del mercado.
La marca presentó una lista de todos los sets que serán descontinuados y, tristemente, hay más de 20 de ellos que están inspirados en grandes franquicias de los videojuegos.
¿Cuáles son? Te contamos a continuación.
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LEGO descontinuará estos sets inspirados en videojuegos
LEGO presentó en su sitio oficial una lista con todos los sets que descontinuará el próximo 31 de julio. Esto significa que ya no se podrán adquirir en vía Internet y de forma directa con la compañía.
No está de más decir que esto abre una oportunidad para que los acaparadores y revendedores hagan de las suyas, así que, si estás interesado en sets de gaming, te quedan unos días para comprar los sets que te interesan.
En el caso de las colaboraciones con videojuegos, se trata de ediciones inspiradas en Super Mario, The Legend of Zelda, Pac-Man y más.
Estos son los 21 sets de LEGO inspirados en videojuegos que serán descontinuados el próximo 31 de julio:
LEGO Icons
- 10323 – Pac-Man Arcade
LEGO The Legend of Zelda
- 77092 – Gran Árbol Deku 2 en 1
LEGO Super Mario
- 71426 – Planta Piraña
- 71438 – Super Mario World: Mario & Yoshi
- 71439 – Aventuras interactivas con LEGO Mario
- 72031 – Mario Kart – Moto de Yoshi
- 72032 – Mario Kart – Kart estándar
- 72034 – Mario Kart – Baby Mario vs. Baby Luigi
- 72035 – Mario Kart – Garage de Toad
- 72036 – Mario Kart – Baby Peach & Grand Prix
- 72038 – Mario Kart – Wario & King Boo
- 72039 – Mario Kart – Castillo de Bowser
- 72040 – De acampada con el Capitán Toad
- 72041 – Fiesta en la casa de Toad
- 72042 – Príncipe Florian & Castillo de Bowser
- 72044 – Mario Kart – Persecución con potenciador de Planta Piraña
LEGO Animal Crossing
- 77054 – Caravana de Gandulio y tienda de jardinería
- 77055 – Tienda de ropa de las Hermanas Manitas
- 77057 – Casas Creativas: Diversión estacional
LEGO Sonic the Hedgehog
- 77003 – Super Shadow vs. Biolizard
LEGO Minecraft
- 21271 – La Cámara de Desafío
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