Los jugadores que deseen ampliar su colección de PC sin gastar un centavo deben actuar muy rápido, pues un bello videojuego narrativo con estilo anime está disponible 100% gratis en Steam. La mala noticia es que muy pronto desaparecerá para siempre, así que esta es la última oportunidad para conseguirlo.

Hoy más que nunca, los riesgos del formato digital son muy evidentes. Y es que muchos jugadores empezaron a descubrir por las malas que realmente sólo adquieren una licencia que los desarrolladores y el editor pueden revocar en cualquier momento y, en el peor de los casos, sin previo aviso.

Hay otro ejemplo que demuestra lo volátil que son las tiendas digitales. Y es que un interesante título independiente ya tiene fecha de caducidad y dejará de estar disponible en cuestión de días, aunque afortunadamente los jugadores aún están a tiempo para añadirlo a su biblioteca y conservarlo para siempre.

Video relacionado: Tus videojuegos van a desaparecer

Última oportunidad para conseguir The Winter Tower completamente gratis

El juego al que nos referimos es The Winter Tower, una aventura narrativa que se caracteriza por su bella dirección de arte tipo anime. Estamos ante un proyecto indie, así que los fanáticos deben moderar sus expectativas. Aun así, es una propuesta que fue del agrado de los pocos jugadores que se animaron a probarlo.

Quizás ahora es el mejor momento para darle una oportunidad a este título desarrollado y publicado por EVERIUM. A través de un comunicado, el máximo responsable del equipo dio a conocer que el juego dejará de estar disponible en la plataforma de Valve a finales de este mes. Después de la fecha límite, será imposible adquirirlo.

Es pertinente destacar que The Winter Tower es una experiencia free-to-play, lo que significa que siempre está disponible gratis. El inminente fin de su disponibilidad sólo es un simple recordatorio para añadirlo a la colección antes de que sea demasiado tarde.

Efectivamente, los jugadores de PC que reclamen este título narrativo antes del próximo 31 de julio de 2026 podrán descargarlo sin costo alguno en cualquier momento, incluso después de que deje de venderse. Eso es todo lo contario a lo que sucedió recientemente con 3 títulos de Creepy Brothers, los cuales se volvieron completamente inaccesibles debido a una disputa legal.

A través de un breve comunicado en Steam, el desarrollador a cargo de The Winter Tower explicó la razón por la que los miembros del equipo decidieron abandonar el proyecto y eliminarlo de la tienda de PC. Los responsables comentan que enfrentan dificultades para equilibrar sus vidas personales con la producción del videojuego.

“Queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por todo el apoyo que nos brindaron a lo largo de los años. Significa mucho para nosotros. Lamentablemente, compaginar nuestras responsabilidades personales con el desarrollo se volvió demasiado difícil. Tras mucha reflexión, decidimos poner el estudio en pausa indefinida”.

The Winter Tower dejará de estar disponible en Steam, pero ahora mismo se puede conseguir gratis en PC

¿De qué trata The Winter Tower, el próximo free-to-play en abandonar Steam?

The Winter Tower será del agrado de los fanáticos de las historias de amor, pues es una tierna novela visual de estilo romántico. Como muchos juegos del género, a lo largo de la campaña será posible tomar algunas decisiones que enriquecen la experiencia e influyen directamente en la conclusión.

Este proyecto de EVERIUM sigue a Ekaterina Ivanova, una princesa que intenta demostrar sus habilidades mientras se convierte en la sucesora de su padre. El hilo argumental introduce todo tipo de personajes secundarios, como la madrastra de la protagonista.

The Winter Tower pasó principalmente desapercibido tras su debut original en 2022, pues apenas tiene 75 reseñas en Steam. Aun así, fue del agrado de la mayoría de los jugadores que lo probaron; en este momento tiene un índice de aprobación nada despreciable de 89%.

Aunque The Winter Tower es un videojuego gratuito, actualmente está disponible un paquete descargable que presenta historias secundarias y más contenido. El DLC cuesta $14.99 USD.

Si este título no les resulta llamativo, les alegrará saber que la plataforma de Valve tiene más regalos para los jugadores de PC. Actualmente, The Life and Suffering of Sir Brante tiene 100% de descuento y está disponible sin costo gracias a una promoción de tiempo limitado que finalizará en menos de 24 horas.

The Winter Tower es un bello juego de romance con un estilo anime

Pero dinos, ¿qué opinas de la decisión de los desarrolladores? ¿Crees que deberían mantener el videojuegos en la tienda? Comparte tus pensamientos en la caja de comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con juegos gratuitos de Steam.

Video relacionado: Viven de un solo juego (one hit wonders)

Fuente