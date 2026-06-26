Tras meses de rumores y filtraciones que parecían revelar sus planes antes de tiempo, Riot Games finalmente hizo oficial League of Legends Classic, una nueva versión de su exitoso MOBA que buscará revivir algunas de las etapas más queridas por la comunidad.

La compañía presentó el proyecto con un primer video que, lejos de mostrar gameplay, juega con una pregunta que los jugadores llevan años haciéndose: ¿qué significa realmente el League of Legends clásico? La respuesta parece ser mucho más ambiciosa de lo esperado.

Riot Games confirma League of Legends Classic tras una ola de filtraciones

En las últimas semanas, varios dataminers encontraron referencias a League of Legends Classic dentro de los archivos del entorno de pruebas (PBE). Las filtraciones incluso adelantaban algunos campeones, ilustraciones y contenido relacionado con el proyecto, lo que llevó a muchos jugadores a pensar que el anuncio era inminente.

En el video de presentación, Riot muestra a su equipo debatiendo qué versión del juego debería regresar: ¿la beta original?, ¿una temporada específica?, ¿las primeras habilidades de los campeones?, ¿una mezcla de distintas épocas?

Paul “Pabro” Bellezza, productor ejecutivo de League of Legends, dejó entrever que la idea no será congelar el juego en un único momento de su historia, sino ofrecer una experiencia flexible que permita recuperar distintas etapas del MOBA según lo que quiera la comunidad. Es decir, busca ser una experiencia un tanto diferente a lo que vimos antes, pero con el alma de lo que para muchos fueron los mejores años del juego.

League Classic Models + Chromas of the champions that shold be playable, added this PBE pic.twitter.com/SZTlca1YlZ — SkinSpotlights (@SkinSpotlights) June 26, 2026

League of Legends Classic is coming as a new game mode ‼️



You will be able to play with the old champions, runes, and items on the original League of Legends map. pic.twitter.com/OUPWb2TYzx — League of Legends Leaks & News (@LeagueOfLeaks) June 26, 2026

Así pues, el enfoque de Riot parece diferenciarse del que han seguido otras compañías. Mientras Blizzard lanzó World of Warcraft Classic como una recreación fiel de versiones específicas del MMO e incluso recuperó sus antiguas expansiones, League of Legends Classic podría cambiar con el tiempo y permitir que los jugadores disfruten distintas épocas del juego, en lugar de limitarse a una sola.

Las filtraciones tampoco han logrado confirmar qué temporada servirá como punto de partida, ya que los archivos encontrados en el PBE contienen contenido perteneciente a diferentes momentos de la historia del título. Además, todo indica que League of Legends Classic será un modo de juego dentro de League of Legends, en lugar de presentarse como una experiencia individual.

¿Cuándo habrá más detalles de League of Legends Classic?

Por ahora, Riot mantiene bajo llave la mayoría de las novedades, pero ya confirmó cuándo volverá a hablar del proyecto.

La compañía revelará más información sobre League of Legends Classic durante la final del Mid-Season Invitational (MSI), que se celebrará el 11 de julio en Daejeon, Corea del Sur.

Todo apunta a que será entonces cuando finalmente conozcamos qué versión del MOBA regresará, qué campeones estarán disponibles y cómo funcionará esta nueva experiencia que promete despertar la nostalgia de millones de jugadores.

¿Qué es League of Legends Classic?

Como dijimos antes, League of Legends Classic será una nueva versión oficial del popular MOBA de Riot Games enfocada en recuperar algunas de las etapas más recordadas de sus 16 años de historia. Aunque todavía no se conocen todos los detalles, el estudio adelantó que no se limitará a una sola temporada, sino que explorará diferentes versiones clásicas del juego para ofrecer una experiencia nostálgica tanto para veteranos como para nuevos jugadores.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar League of Legends Classic? ¿Qué es lo que esperas ver en esta versión del MOBA? Cuéntanos en los comentarios.

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