Irrumpir en el mercado de los juegos como servicio es muy difícil, y ni siquiera los estudios de alto prestigio tienen el éxito garantizado. Una prueba más de ello es Spellcasters Chronicles, el nuevo MOBA de los creadores de Detroit: Become Human que, lamentablemente, cerrará sus servidores tras su fracaso inicial.

El desliz de este proyecto traerá consecuencias al estudio, pues se reporta que Quantic Dream sufrirá una reorganización que desembocará en despidos. Con esto en mente, es inevitable preguntarse si Star Wars Eclipse está en peligro.

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Spellcasters Chronicles es un fracaso y pronto cerrará sus servidores

El estudio francés es ampliamente conocido por sus experiencias single-player con un gran énfasis en la narrativa y la toma de decisiones, como Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human. Por eso, había inquietud sobre cómo abordaría su primer juego como servicio.

Spellcasters Chronicles es un MOBA gratuito que presenta partidas 3vs3 en la que los jugadores asumen los roles de magos poderosos que deben enfrentarse al otro equipo en batallas intensas. Su concepto es muy llamativo, pero claramente fue incapaz de atraer una gran base de jugadores.

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El free-to-play de Quantic Dream debutó el 26 de febrero de 2026 en acceso anticipado, pero desde el principio enfrentó dificultades para alcanzar una audiencia masiva. En su debut registró un récord deficiente de apenas 888 jugadores concurrentes en Steam, una cifra que disminuyó en los meses posteriores. Su pico máximo de las últimas 24 horas fue de apenas 49 personas conectadas al mismo tiempo.

Tristemente, el estudio francés perdió la fe en el proyecto y lo canceló a 3 meses de su estreno en early access, lo que significa que la versión 1.0 jamás verá la luz. El equipo anunció que el MOBA cerrará sus servidores el próximo 19 de junio de 2026, así que los jugadores interesados tienen menos de un mes para probarlo antes de que sea tarde.

Sólo 3 meses después del estreno en acceso anticipado, anuncian cierre de Spellcasters Chronicles

“Spellcasters Chronicles brindó la oportunidad de explorar nuevos territorios creativos y experimentar con nuevos conceptos; sin embargo, en el entorno de mercado actual, particularmente desafiante, debemos reconocer que el juego, en su forma actual, no alcanzó una audiencia suficiente para garantizar su sostenibilidad a largo plazo”.

Quantic Dream sufriría despidos, ¿qué sucederá con Star Wars Eclipse?

El estudio enfatizó que la cancelación del proyecto “no resta mérito alguno al extraordinario trabajo realizado por los equipos involucrados”, y afirmó que está orgulloso del proyecto.

Tristemente, Quantic Dream también sugirió que, a raíz del fin abrupto de Spellcasters Chronicles, la compañía sufrirá una ronda de recortes de personal. “Como resultado, el estudio llevará a cabo una reorganización interna. Estamos totalmente comprometidos a garantizar que esta transición se gestione con equidad, cuidado y respeto”.

Inevitablemente, esta situación nos lleva a preguntar en qué estado se encuentra Star Wars Eclipse, el ambicioso videojuego narrativo que se anunció por primera vez en 2021. La empresa fue cautelosa al respecto, pero prometió que el proyecto “no se verá afectado por esta revisión y continúa según lo previsto”.

A pesar de los rumores de cancelación, Quantic Dream afirma que Star Wars Eclipse sigue en desarrollo

A principios de abril, un reporte de Insider Gaming señaló que el desarrollo del título de ciencia ficción “va muy lento” y que su viabilidad depende del éxito de Spellcasters Chronicles, pues el equipo esperaba obtener ingresos adicionales del MOBA para terminar la última parte de la producción. Este reporte no está confirmado.

Pero dinos, ¿probaste el free-to-play? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Quantic Dream si das clic aquí.

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