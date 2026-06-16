Después de más de 15 años de informar, analizar y celebrar la industria de los videojuegos, presentamos el nuevo Level Up, una plataforma completamente renovada que honra nuestra historia mientras mira hacia el futuro.

Este rediseño es más que un cambio de imagen. Es una evolución construida sobre miles de noticias, reseñas, previos, entrevistas, reportajes, videos y conversaciones que han acompañado a generaciones de jugadores durante más de una década y media.

Desde sus primeros días, Level Up ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes en la historia de los videojuegos. Hemos cubierto lanzamientos que marcaron época, acompañado el nacimiento de nuevas consolas y compartido la emoción de incontables anuncios, eventos y tendencias que definieron a la industria.

Ahora, todo ese legado tiene un nuevo hogar.

Bienvenido al nuevo LevelUp

Más de 15 años de historia de los videojuegos al alcance de todos

Uno de los principales objetivos del nuevo Level Up es preservar y hacer accesible el enorme archivo editorial que hemos construido desde nuestros inicios.

Gracias a esta renovación, los usuarios pueden explorar una biblioteca única de contenido en español sobre videojuegos, con acceso a notas, artículos, coberturas, reseñas, análisis y fichas que documentan algunos de los momentos más importantes de la industria.

Queremos que Level Up sea un lugar donde sea posible descubrir las noticias del presente, pero también regresar al pasado para revivir momentos que marcaron a varias generaciones de jugadores.

Entre los contenidos clásicos que podrás consultar están:

¡Y muchos más!

El nuevo sitio también integra como nunca todo el contenido original de Level Up: noticias, reseñas, previos, entrevistas, especiales, programas, coberturas y producciones en video conviven en una misma plataforma para ofrecer una experiencia completa, moderna y accesible.

Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: ofrecer información confiable, cobertura especializada y contenido de calidad para una comunidad apasionada por los videojuegos.

Tu cuenta, tus comentarios, tu contenido favorito y tu historia siguen aquí

Para muchos usuarios, Level Up ha sido más que un sitio para leer noticias. Ha formado una comunidad.

Por eso, una de las características más importantes de esta nueva etapa es la posibilidad de acceder nuevamente a las cuentas originales de la plataforma.

Los miembros de la comunidad podrán recuperar su perfil, revisar comentarios publicados años atrás, reencontrarse con discusiones históricas y volver a participar en las conversaciones que dan vida al sitio todos los días. Cada comentario, cada debate y cada interacción forman parte de la historia de Level Up.

Esta renovación también busca conservar ese legado construido por millones de jugadores a lo largo de los años. LevelUp tiene la comunidad más feliz del universo, y ahora todos los miembros pueden presumir un nuevo hogar.

Toda tu historia está aquí

Construido para el futuro de Level Up

El nuevo Leve lUp representa una evolución en diseño, y también es resultado de una renovación tecnológica integral que transforma la manera en que creamos, organizamos y distribuimos contenido.

Detrás de esta nueva plataforma se encuentra uno de los sistemas de publicación más robustos de nuestra historia. Esta infraestructura nos permitirá trabajar de manera más eficiente, aprovechar mejor nuestro archivo histórico y desarrollar nuevas experiencias editoriales para nuestra audiencia.

Para nuestros lectores, esto se traduce en algo muy importante: contenido de más calidad, mejor organizado y más fácil de descubrir. Pero los beneficios van más allá de nuestro equipo editorial.

El nuevo Level Up fue diseñado para ofrecer una experiencia más rápida, estable y accesible. Las páginas cargan con más velocidad, la navegación es más intuitiva y el sitio está optimizado para funcionar de manera fluida en computadoras, teléfonos móviles y tablets.

Queremos que consultar una noticia, buscar un análisis clásico, revisar una ficha o participar en una conversación sea una experiencia cómoda sin importar desde dónde nos visites.

Esta nueva tecnología también sienta las bases para las funciones, herramientas y los proyectos que llegarán en el futuro, porque nuestra meta es preservar más de 15 años de historia y también construir la mejor versión posible de Level Up para los próximos 15 años.

Esto es apenas el comienzo

El lanzamiento del nuevo Level Up representa un paso muy importante, pero todavía hay mucho por venir. Estamos trabajando en nuevas funciones, herramientas, mejoras y experiencias que fortalecerán la conexión entre el contenido y la comunidad.

Nuestro objetivo es seguir evolucionando sin perder aquello que nos convirtió en un referente para millones de jugadores: la pasión por los videojuegos y el deseo de compartirla con todos ustedes.

Gracias por acompañarnos durante más de 15 años. Gracias por formar parte de esta historia.

Bienvenidos al nuevo Level Up.