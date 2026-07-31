Asha Sharma quiere que XBOX tenga 1000 millones de usuarios diarios y aunque parece una meta casi imposible, puede que los números la favorezcan si amplía el alcance de la oferta de gaming de Microsoft a través de su servicio en la nube.

Sin embargo, esto trae de vuelta el fantasma de la polémica campaña This is an XBOX de Sarah Bond pues, al final, se trata de que cualquier dispositivo tenga acceso a los juegos de la compañía y forme parte de su ecosistema.

Hoy, la jefa de XBOX encendió la polémica en redes sociales al anunciar la llegada de la app de XBOX a las pantallas Hisense y dispositivos con el sistema operativo VIDAA, algo que la comunidad no perdonó.

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XBOX llega a las Smart TV Hisense; Asha Sharma lo presume y los fans la tunden en redes sociales

Por medio de una publicación en su cuenta de X, Asha Sharma, jefa del negocio de videojuegos de Microsoft, anunció la llegada de la app de XBOX a las Smart TV Hisense y los dispositivos que usen su sistema operativo VIDAA.

La ejecutiva celebró que, con esta decisión, la oferta de gaming de XBOX llegará a más de 150 millones de dispositivos en todo el mundo. Asimismo, señaló que esta es una gran opción para quienes no pueden costear una consola:

"Este verano hemos ampliado el streaming de XBOX a más de 150 millones de televisores y dispositivos en todo el mundo porque no todo el mundo puede permitirse hardware dedicado para juegos. Hoy estamos añadiendo millones más a través de VIDAA OS y Hisense, para que más personas puedan jugar con el hardware que ya poseen“.

This summer we've expanded XBOX streaming to more than 150 million TVs and devices around the world because not everyone can afford dedicated gaming hardware. Today we're adding millions more through VIDAA OS and Hisense, so more people can play on the hardware they already own. pic.twitter.com/5A1BlAvG3w — ASHA (@asha_shar) July 30, 2026

Los fans de XBOX consideran que esto es el regreso de la campaña This is an XBOX y criticaron a Asha Sharma

Aunque el anuncio es relevante en términos de las metas internas de usuario que busca XBOX, la comunidad no lo consideró así y criticaron a la ejecutiva.

Fans de la marca de Microsoft señalaron que este anuncio marca el regreso de la polémica campaña This is an XBOX, la cual fue creada por Sarah Bond y llevó la experiencia de gaming a cuanto dispositivo fuera posible.

Sin embargo, jugadores y especialistas coincidieron en que esto diluyó el concepto de la marca y significó el golpe mortal para su oferta de consolas, XBOX Series X|S.

La comunidad piensa que la campaña This is an XBOX nunca se fue

Cabe señalar que Asha Sharma no hizo mención de dicha campaña en su publicación, pero la comunidad no olvida que una de sus primeras decisiones fue eliminar todo lo relacionado con This is an XBOX. Sin embargo, parece que solo se retiró el nombre y los logotipos, pues la estrategia se mantiene activa.

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