El mercado de PC está más saturado que nunca, por lo que llegar a una audiencia amplia puede ser una labor complicada, especialmente para los desarrolladores independientes que carecen de recursos para promocionar sus proyectos. Quizás en un intento de alcanzar a un público más grande, un creativo decidió regalar su RPG a la comunidad de Steam.

En efecto, el videojuego de rol ya está disponible completamente gratis tras recibir una rebaja de 100% de descuento. Aunque es una propuesta muy sencilla que presenta gráficos minimalistas de tipo pixelart, los entusiastas de propuestas retro como Final Fantasy podrían encontrar algo en él que sea de su agrado.

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Regalan para siempre Mystic Depths: The Corrupted King en PC

El juego en cuestión lleva como nombre Mystic Depths: The Corrupted King. Este pequeño título indie debutó el 23 de junio de 2026, pero pasó mayormente desapercibido por la comunidad. Ahora, sin embargo, tendrá más chances de llegar a un público más amplio gracias a una promoción permanente.

Este RPG inspirado en Final Fantasy debutó con un precio de $12 USD; sin embargo, el desarrollador principal François Duchesne informó a través de un comunicado en Steam que tomó la decisión de aplicar una rebaja de 20% de descuento y bajar el precio a $9.60 USD para siempre.

Menos de $10 USD parece un precio justo para un título de rol inspirado en los clásicos de la vieja escuela; sin embargo, el creador de Mystic Depths: The Corrupted King fue un paso más lejos y decidió regalar definitivamente su proyecto a todos los usuarios que tengan una cuenta en la plataforma de Valve.

François Duchesne no entró en detalles, y ni siquiera se pronunció sobre esta decisión en otra entrada en la sección de comunidad de Steam. Así pues, es imposible saber por qué decidió obsequiar su juego a los fans de PC. Es probable que se trate de una estrategia para aumentar la popularidad del proyecto.

Sea como sea, los jugadores deben saber que Mystic Depths: The Corrupted King ahora está disponible completamente gratis, y parece que es una rebaja permanente. Esto significa que cualquier persona puede descargarlo sin costo y conservarlo para siempre en su colección digital.

El juego Mystic Depths: The Corrupted King está regalado en Steam

Esto es lo que ofrece Mystic Depths: The Corrupted King a los usuarios de Steam

De acuerdo con François Duchesne, su más reciente proyecto es un RPG de aventura que permite a los fanáticos explorar calabozos peligrosos, minas y ciudades en un mundo regido por ciclos de día y noche. Precisamente, una de sus principales características es su ambientación oscura e inmersiva.

Mystic Depths: The Corrupted King destaca de inmediato por su dirección artística, pues los personajes y escenarios recuerdan a los de Final Fantasy y otros RPG clásicos gracias a su aspecto pixelart. Eso sí, el desarrollador confirma que utilizó IA para crear ciertos retratos y elementos gráficos.

El creador señala que dichos objetos se modificaron, corrigieron e integraron de forma manual durante el desarrollo, pero la mera utilización de inteligencia artificial será objeto de discusión.

Por lo demás, Mystic Depths: The Corrupted King en un free-to-play de corte retro muy convencional que presenta un sistema de progresión básico que permite mejorar a los personajes, mecánicas de combate simples y numerosas zonas para explorar. Quizás lo más llamativo es que el ciclo de día y noche influye en los enemigos.

Este RPG aún no tiene una calificación promedio en Steam, pero los jugadores que estén mínimamente interesados en él ya pueden conseguirlo gratis en PC. Según la descripción oficial, ofrece hasta 30 horas de contenido.

Mystic Depths: The Corrupted King es un RPG inspirado en Final Fantasy que ofrece 30 horas de contenido

Pero dinos, ¿te animarás a probar este título con aspecto pixelart? Déjanos leerte en los comentarios.

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