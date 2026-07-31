XBOX tiene un largo y duro camino hacia la cima luego de años desastrosos. La marca de gaming de Microsoft pasa por uno de sus peores momentos y necesita acciones certeras para poder mantener su posición en la industria y tratar de remontar.

Esa es la misión de Asha Sharma, la actual jefa del negocio de videojuegos, cuyo plan para el mediano y largo plazo de filtró y da cuenta de las metas ambiciosas que hay para los próximos años.

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Filtran el plan de XBOX para lograr crecimiento y alcanzar metas ambiciosas en 2030

XBOX ya cuenta con un plan estructural que seguirá durante los próximos años. De acuerdo con una comunicación interna obtenida por The Verge, la jefa de XBOX, Asha Sharma comunicó a los trabajadores que la meta principal de la compañía es que, antes de que concluya el año fiscal 2027 (que termina en junio del próximo año), la marca vuelva a registrar un crecimiento tanto en jugadores como en ingresos.

Además de recuperar el crecimiento, la ejecutiva señaló que XBOX también buscará elevar su rentabilidad hasta niveles comparables con el promedio de la industria. Para lograrlo, explicó que todas las áreas de la empresa, así como sus estudios de desarrollo, tendrán responsabilidad directa en alcanzar esos objetivos.

Xbox CEO Asha Sharma has just laid out Xbox's priorities for the year ahead in a memo. Part of the focus is on strengthening the Xbox platform through console, and making Xbox studios "more focused around our strongest franchises and biggest new ideas" https://t.co/RiSquEbXZG — Tom Warren (@tomwarren) July 30, 2026

Las 4 prioridades de XBOX para el año fiscal 2027 y las 3 etapas de su plan

Como parte de su estrategia, la compañía estableció 4 pilares que guiarán sus decisiones durante el próximo año fiscal:

Consola: fortalecer la plataforma, con el hardware como principal eje

Contenido: transformar sus mejores videojuegos en franquicias de alcance mundial

Creación: convertir a Minecraft en la plataforma de creación más importante del mundo

Conexión: ampliar y fortalecer los universos de las franquicias favoritas de los jugadores

Con esta base, el negocio de videojuegos de Microsoft crecerá en 3 etapas.

La primera consiste en recuperar el crecimiento de la marca antes de finalizar el año fiscal 2027. Posteriormente, durante los años fiscales 2028 y 2029, XBOX quiere que sus inversiones y sus 4 pilares se conviertan en negocios capaces de generar mayor valor para los jugadores y acelerar el crecimiento de los ingresos.

Finalmente, la tercera etapa estará enfocada en ampliar aquellas iniciativas que demuestren mejores resultados. El objetivo es encontrarse a mitad de camino de su objetivo de jugadores diarios a largo plazo (Asha Sharma quiere 1000 millones por día) acompañado de un crecimiento sostenido de 2 dígitos tanto en usuarios como en participación, además de márgenes de ganancia que destaquen en la industria.

¿Qué pasará con XBOX Game Studios?

Otro de los cambios que se menciona es la reorganización de XBOX Game Studios. La empresa dejará atrás su modelo descentralizado para enfocarse en las propiedades intelectuales con mayor potencial y en sus proyectos más ambiciosos.

Como parte de esta estrategia, desarrollarán planes a largo plazo para sus franquicias más exitosas, buscando expandirlas hacia películas, series de televisión, productos de consumo, patrocinios, experiencias en vivo y nuevas alianzas internacionales, incluyendo el mercado chino.

Finalmente, el documento reveló que 3 franquicias de XBOX ya generan más de $1000 millones de dólares al año, aunque la compañía no especificó cuáles son esas propiedades intelectuales.

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