Dragon Ball: Sparking! ZERO es posiblemente uno de los mejores videojuegos de la franquicia en mucho tiempo. Además de presentar un roster gigante y las mecánicas que hicieron que la serie Budokai Tenkaichi fuese tan querida por la comunidad, también introduce un nuevo modo historia que, como novedad, incluye escenarios alternativos.

Ese componente narrativo acaba de recibir una nueva e importante actualización junto al lanzamiento de la expansión Super Limit-Breaking NEO, ya disponible para consolas y PC. De esta manera, se agregaron nuevos capítulos para la campaña principal y nuevos episodios que exploran eventos de tipo What-If.

Y sí, las novedades en el modo historia permiten vivir escenarios alocados, e incluso responde algunas de las preguntas que se hicieron los fanáticos durante años. Antes de continuar, advertimos que obviamente habrá spoilers aquí y allá que podrían arruinar algunas sorpresas.

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El DLC Super Limit-Breaking NEO agrega nuevos capítulos de historia alucinantes

Estamos ante la expansión más ambiciosa en la historia de Dragon Ball: Sparking! ZERO, pues introduce más de 30 nuevos personajes, un modo single-player totalmente inédito y cambios en la jugabilidad. El modo historia también recibió una adición muy bienvenida en forma de episodios adicionales.

Los nuevos capítulos giran alrededor de Yamcha, Krillin, Cell y Ten Shin Han. Y sí, estas nuevas campañas incluyen su propia serie de escenarios What-If que permiten ver escenarios alternativos que obviamente no forman parte del canon oficial del anime ni el manga.

En total, se agregaron 13 episodios que indagan en acontecimientos nunca antes vistos. Lo interesante es que Bandai Namco y Spike Chunsoft aprovecharon el nuevo DLC de Dragon Ball: Sparking! ZERO para hacer “canon” algunas de las teorías más locas de los fanáticos, e incluso abordar las interrogantes que fueron objeto de discusión y debate durante décadas en la comunidad.

Por ejemplo, una misión aborda la pregunta de qué pasaría si Goku se convirtiera en Super Saiyajin 2 durante el combate en contra de Cell en lugar de su hijo Gohan. El juego responde y muestra una batalla emocionante en la que el protagonista es derrotado pese a obtener un aumento de poder.

Otro episodio alternativo que está en la misma línea explora un escenario en el que Gohan SSJ2 fue incapaz de vencer a Cell y pierde la pelea. En ese caso, la Tierra y el resto de guerreros son destruidos por el androide.

La actualización de Dragon Ball: Sparking! ZERO también muestra un evento What-If en el que Krillin se convierte en el guerrero más fuerte del Universo 7 y logra salir victorioso en el Torneo del Poder. En la misma nota, otro capítulo narra lo que pudo haber pasado si Yamcha hubiera sido el campeón del Torneo de Cell.

Dragon Ball: Sparking! ZERO explica lo que hubiera sucedido si Ten Shin Han ayuda a Goku en Namek

Quizás uno de los episodios alternativos más interesantes está protagonizado por Ten Shin Han, pues narra lo que pudo haber sucedido en caso de que el artista marcial hubiera revivido y llegado a Namek para acompañar a Goku y el resto de guerreros durante el combate contra Freezer.

¿Qué hubiera pasado si Yamcha sobreviviera al ataque de los Saibamen? ¿Qué tal si Cell derrotara a Tunks y Vegeta antes de alcanzar su forma perfecta? Dragon Ball: Sparking! ZERO responde a estas y otras interrogantes gracias a su más reciente actualización. Los fanáticos pueden ver dichos eventos en el video que está debajo:

Vale la pena señalar que el juego base también incluye escenarios What-If. Uno de los más emblemáticos hizo canon a Gohan Black, la versión malvada del hijo de Goku que atormenta a Trunks del Futuro.

Dragon Ball: Sparking! ZERO recibe mucho contenido

Sin lugar a dudas, ahora es el mejor momento para revisitar Dragon Ball: Sparking! ZERO o probarlo por primera vez. Si bien la expansión Super Limit-Breaking NEO no es particularmente barata, sí tiene un precio más accesible de lo que muchos esperaban. Así pues, es un buen trato al considerar todo el contenido adicional que está incluido.

La novedad más importante son los 33 nuevos personajes que se incorporan a la plantilla seleccionable, lo que da un total de más de 200 luchadores jugables. Entre los peleadores que se unen al reparto encontramos a caras conocidas de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super.

Por ejemplo, los fanáticos por fin pueden entrar en el campo de batalla como el General Blue, uno de los primeros villanos del anime. Chilled, el antepasado de Freezer, también hace su debut jugable en la franquicia. En la misma línea, Bardock Super Saiyajin, quien únicamente apareció en un episodio especial de la serie de TV, ya forma parte del elenco. En esta página está la lista completa.

El DLC Super Limit-Breaking NEO también incorpora más de 20 opciones de personalización, lo que permite modificar el aspecto y algunas habilidades de ciertos personajes. Y sí, ya es posible recrear escenas emblemáticas del show como el ataque combinado de Goku y Vegeta que se vio en la película Dragon Ball Super: Broly.

La expansión de Dragon Ball: Sparking! ZERO agrega 4 nuevos escenarios, incluido el Palacio de Kamisama, Kame-House y el espacio. Finalmente, también se agregó un modo single-player con elementos RPG en el que los jugadores deben subir de nivel para enfrentarse a rivales cada vez más poderosos.

Dragon Ball: Sparking! ZERO recibió más de 30 personajes y más contenido en el DLC Super Limit-Breaking NEO

Pero dinos, ¿qué opinas de los escenarios What-If que llegaron al juego? ¿Cuál es tu favorito? Déjanos leerte en los comentarios.

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