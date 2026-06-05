La franquicia Resident Evil vive uno de sus mejores momentos, pues en años recientes logró encadenar éxito tras éxito. Es lógico pensar en que la maquinaria sigue en pleno funcionamiento y que es cuestión de tiempo para que se muestre el siguiente gran proyecto de la franquicia, aunque la verdadera cuestión radica en cuál es y cuándo se revelará.

En caso de que los informes de un confiable filtrador resulten ser verdad, parece que estamos a pocas horas de ver el anuncio oficial de uno de los remakes más esperados por la comunidad: Resident Evil: Code Veronica.

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Hay 99% de posibilidad de que Resident Evil: Code Veronica Remake sea real

Desde hace casi una década, Capcom ha intercalado entre el lanzamiento de entregas originales y el debut de nuevas versiones de los títulos clásicos. Al considerar que el proyecto anterior de la franquicia fue el inédito Resident Evil Requiem de 2026, el patrón nos indica que el siguiente juego será un remake.

Rumores previos señalan que múltiples videojuegos retro de la saga podrían tener un relanzamiento, pero las pistas más recientes apuntan a Resident Evil: Code Veronica, el survival horror que vio la luz del día originalmente en 2000 y que puso una vez más a Claire Redfield y su hermano Chris Redfield en el centro de la atención.

A través de un video para su canal personal, el informante y youtuber ScreenFire Germany afirmó que la versión mejorada del clásico de DreamCast es real y que existe 99% de posibilidades de que se muestre al público durante la gala en vivo del Summer Game Fest 2026, que dará inicio durante la tarde del 5 de junio.

Aunque el filtrador confía en que Capcom mostrará el juego durante el evento, también deja un margen de error por si hay algún cambio de planes. Este usuario fue uno de los primeros en asegurar que Resident Evil Requiem se revelaría en la edición del año pasado de la ceremonia de Geoff Keighley.

Así pues, y aunque lo más recomendable es tomar este rumor con pinzas para evitar futuras decepciones, vale la pena presentar atención a las declaraciones del informante.

Por supuesto, esta no es la única pista que apunta a la existencia de un posible remake de Resident Evil: Code Veronica. En múltiples ocasiones, el insider Dusk Golem afirmó que el proyecto es real y que su anuncio podría estar cerca. La misma persona recordó que Capcom realiza en este momento una venta especial en Steam, lo que podría estar relacionado con un posible anuncio de la franquicia.

El esperado Remake de Resident Evil: Code Veronica podría mostrarse oficialmente en el Summer Game Fest 2026, según filtrador

Más remakes de Resident Evil podrían estar en camino

Aunque todas las fichas están en el posible anuncio de una versión mejorada y actualizada de Resident Evil: Code Veronica, también existe la posibilidad de que otros títulos clásicos de la franquicia vuelvan tarde o temprano con remakes.

Un reporte de MP1st indicó que Resident Evil 0 Remake tendría como nombre clave Chamber, y que una vez más presentaría a Rebbeca Chambers en el rol principal. Al parecer, este título llegaría a las tiendas en algún punto de 2028. Más tarde, el informante Dusk Golem corroboró esa información y señaló que el proyecto debutará dentro de un par de años.

Adicionalmente, el insider AestheticGamer aseguró que una nueva versión de la entrega original de la franquicia de Capcom ya se encuentra en plena producción, aunque advirtió que el lanzamiento aún está lejos. Los detalles son escasos, y es un misterio si la supuesta reinterpretación del primer título de la serie adoptará una jugabilidad en tercera persona.

Más juegos de Resident Evil tendrían remakes, incluidos Code Veronica y RE 0

Pero dinos, ¿cuál juego crees de la saga merece un remake? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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