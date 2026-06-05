Summer Game Fest 2026 comenzó de la única manera que sabe hacerlo: con un bombazo emocionante y épico que dejó a los espectadores con la boca abierta. El responsable de abrir fue Capcom, quien nos presentó el primer adelanto de Resident Evil Veronica, un remake del aclamado Resident Evil: Code Veronica del año 2000.

De acuerdo con el anuncio oficial, Resident Evil Veronica está en desarrollo y llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC. El proyecto busca ser una reinterpretación del juego original, adaptado para las necesidades de la audiencia moderna y la lineal marcada por los remakes más recientes.

Desafortunadamente, Capcom no ha compartido más detalles sobre este proyecto. No obstante, si tenemos en cuenta que Resident Evil Veronica está programado para debutar el próximo año, es muy probable que falte muy poco para que podamos conocer más detalles sobre este proyecto.

Aquí está el primer trailer de Resident Evil Veronica

Cabe mencionar que la revelación no fue del todo obvia, o por lo menos no al inicio para los ojos poco entrenados. Todo comenzó con una escena cinematográfica en primera persona que mostraba a un personaje llegando a un pueblo europeo donde la recibe una mujer de la tercera edad... todo en un ambiente inquietante.

En poco tiempo, las cosas se tornan escalofriantes y tenebrosas. Es en ese momento cuando la tensión empieza a subir y se revela que este proyecto es, en realidad, Resident Evil Veronica, lo que marca el regreso de Claire Redfield.

¿Quieres ver el avance? Entonces no decimos más y te dejamos con el trailer de Resident Evil Veronica:

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