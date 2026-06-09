El Nintendo Direct cerró con un anuncio que era un secreto a voces: el rumoreado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que ahora es una realidad. La nueva versión del clásico de 1998 fue el anuncio estelar del evento de Nintendo, donde se confirmó que estará listo y debutará en algún momento de este año.

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El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es real

Durante semanas escuchamos rumores sobre el regreso del aclamado juego de Nintendo 64 con un remake. Nintendo cerró su transmisión de hoy con el primer vistazo a este importante proyecto, que promete ser el lanzamiento más importante de la compañía en lo que resta de 2026.

El primer vistazo del remake nos recordó el icónico inicio de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, donde Link despierta en el Bosque Kokiri sin saber que le espera una aventura épica. Pudimos ver el nuevo diseño que tendrá el Héroe del Tiempo, aunque Nintendo no reveló mucho más de lo que ofrecerá el remake.

La compañía decidió no mostrar gameplay del nuevo The Legend of Zelda: Ocarina of Time, pero prometió que pronto compartirá más detalles del proyecto. Por lo poco que vimos, queda claro que esta nueva versión tendrá un rediseño completo de sus personajes y entornos, por lo que será más que un simple relanzamiento o una mejora del port para 3DS. Abajo puedes ver su primer trailer:

¿Cuándo debutará la nueva versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time? ¿Llegará a Switch?

El año ya está repleto de lanzamiento importantes, pero los fans de Nintendo tendrán que hacer espacio para un título más. Y es que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará en 2026.

Durante la presentación, no se confirmó una fecha exacta, pero rumores sugieren que llegará justo para finales de año, así que probablemente sea el lanzamiento estelar de la compañía para la temporada navideña.

Otra duda que muchos tendrán es si el remake llegará a Switch, la anterior consola híbrida de Nintendo. Hay malas noticias para quienes aún no han dado el salto generacional, pues el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time será exclusivo de Switch 2.

Una épica aventura regresará este año a Switch 2

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