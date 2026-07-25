El fin del formato físico generó un intenso debate en el Grand Theft Auto VI ha sido uno de los protagonistas. El nuevo y esperado título de Rockstar Games debutará sin disco, se ofrecerá en tiendas como un simple código de descarga y no hay planes para el lanzamiento de una verdadera edición física.

Dan Houser, cofundador del prestigioso estudio, compartió recientemente su opinión sobre la polémica que le valió a Rockstar muchas críticas y que, además, tiene sobre las cuerdas a PlayStation, compañía que anunció el fin de la producción de discos para videojuegos a partir de enero de 2028.

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Dan Houser, cofundador de Rockstar, da su opinión sobre el fin del formato físico

Luego de trabajar en algunos de los juegos más aclamados de Rockstar Games y ser pieza clave en GTA, Dan Houser decidió abandonar el estudio en 2020 para emprender nuevos proyectos en la industria del entretenimiento. Durante una entrevista reciente, reconoció que no le importa demasiado la desaparición del formato físico; sin embargo, cree que debería seguir existiendo si los jugadores lo piden.

En una charla con IGN, durante San Diego Comic-Con 2026, el creativo habló sobre diversos temas, como los planes para su nueva empresa Absurd Ventures y, por supuesto, la polémica actual de la industria. Houser no es un gran entusiasta del formato físico, pero considera que es importante que siga vigente mientras exista demanda.

“No sé si me importa, pero si la gente lo quiere, creo que las empresas deberían proporcionarlo. Pero no sé si a mí personalmente me importa”, afirmó Houser.

Gracias a su experiencia como desarrollador y directivo de Rockstar, conoce bien los pros y contras de cada formato. Considera que el digital fue un avance importante, pues ayudó a mejorar la calidad de los juegos con la posibilidad de actualizarlos y corregir sus errores con parches.

El creativo aclaró que no es enemigo del formato físico, pues le fascina consumirlo en productos como libros, aunque no tanto en videojuegos. Houser no habló directamente sobre la decisión de PlayStation de abandonar los discos ni del lanzamiento de GTA VI en códigos de descarga.

“Me encantan los formatos físicos. Creo que a todo el mundo le gustan”, añadió Houser luego de que Lazlow Jones, otro exempleado de Rockstar, hablara sobre su fascinación por los cómics impresos.

Dan Houser, cofundador de Rockstar, es entusiasta del formato físico, aunque no tanto en los videojuegos

La ausencia de discos no frenó las preventas de GTA VI

Muchos jugadores esperaban una versión física de GTA VI con varios discos o una edición especial. Sin embargo, Rockstar Games decidió lanzar el juego como código de descarga que, incluso, caducará en menos de 6 meses en algunas regiones.

A pesar de la molestia de la comunidad por la ausencia de disco y la inevitable desaparición del formato físico, reportes aseguran que GTA VI vendió como pan caliente en su fase de preventa. Los pronósticos más positivos apuntan a casi 51 millones de copias vendidas en una semana, así que muchos esperan que el título sea uno de los más exitosos de la historia.

Se especula que la mayoría de las ventas de GTA VI serán en formato digital, pues muchos no ven el atractivo de tener una caja sin disco. De hecho, la versión física de GTA VI para XBOX ni siquiera entró en el top 100 de los juegos más vendidos en Amazon.

El fin del formato físico y el lanzamiento sin disco no frenará las ventas de GTA VI

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