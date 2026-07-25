SNK nos ha demostrado su interés por mantener vivo a Fatal Fury: City of The Wolves con contenido novedoso y, sobre todo, constante. A diferencia de otros juegos de pelea, el más reciente lanzamiento de SNK ha recibido constantes actualizaciones que, además de mejorar el balance del juego, aprovecha mes con mes para agregar un nuevo personaje, escenarios, pistas musicales y otras mejoras.

Desde enero de 2025, Fatal Fury: City of The Wolves se ha comprometido a lanzar un nuevo personaje. Esta buena racha comenzó con Kim Jae Hoon en la temporada 2, y concluyó con Kenshiro de Hokuto no Ken en junio.

La compañía japonesa cumplió su palabra y mantiene su buen ritmo con la llegada del boxeador Rick Strowd. Un peleador que vimos por primera vez en Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers y, aunque tuvo algunas participaciones menores, se mantuvo en el olvido por 28 años. Ahora regresa con su estilo clásico que combina potentes golpes con energía espiritual.

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SNK tiene un plan ordenado para cumplir con sus metas de 2026

Además de este lanzamiento, SNK aprovechó para confirmar sus planes en la temporada 3 y también para anunciar un par de sorpresas. Rick Strowd fue el inicio del contenido preparado para la segunda mitad del año. Duck King es otro de los personajes más pedidos por los fans de Fatal Fury: City of The Wolves y al fin llegará en agosto con todo el poder del break dance. En septiembre tendremos a Kim Kaphwan, uno de los personajes más queridos y también uno de los peleadores más fuertes del universo de SNK.

A partir de octubre comienzan las sorpresas y en diciembre continúa el misterio con personajes aún por revelar. Esto significa que puede tratarse de personajes invitados, que, al tener presente que en el plantel de personajes se incluye a Cristiano Ronaldo, a estas alturas hay muchas opciones de dónde elegir.

Finalmente, el último personaje que se une al reparto es Laocorn Gaudeamus, el antagonista de Fatal Fury: La película. Con esto, nuevamente se entrelazan los diferentes universos de SNK en Fatal Fury: City of The Wolves. Así se confirma que los desarrolladores del juego tienen libertad de convertir este juego de peleas en un crossover aún más ambicioso que The King of Fighters.

Este calendario es un reflejo del interés de SNK por mantener el interés en el juego de peleas en todos los sentidos, ya que, además de las constantes actualizaciones, también ha mantenido un ecosistema saludable en torno a la escena competitiva.

¿Qué opinas de los planes de SNK para lo que queda del 2026? ¿Crees que otras compañías deberían mantener un esquema de lanzamientos similar? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en los comentarios.

Si quieres saber más sobre Fatal Fury: City of The Wolvbes y otros juegos de pelea puedes seguir este enlace.

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