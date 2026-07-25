Silent Hill y Resident Evil se han consolidado como las franquicias más importantes de los juegos de terror. Por ello, es normal saber que infinidad de desarrolladores retoman muchos de sus elementos y convierten las sagas en sus principales inspiraciones para crear nuevas experiencias terroríficas.

Si eres fan del horror, te alegrará saber que puedes conseguir gratis un título con buenas reseñas que, precisamente, se basa en las reconocidas IP de Konami y Capcom. El juego está disponible gratis para PC, así que a continuación de decimos cómo conseguirlo y sumarlo a tu biblioteca de Steam.

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Un juego de terror inspirado en aclamadas franquicias está disponible gratis en Steam

El pasado 16 de julio, el estudio independiente Roger Entertainment lanzó su más reciente título. Se trata de una experiencia de terror que fue bien recibida por los jugadores de Steam, pues la mayoría de sus reseñas son positivas y elogian varios de sus apartados.

El juego se llama The Lure y ofrece una experiencia de terror psicológico en tercera persona. Te pone en los zapatos de John, un detective que debe investigar la misteriosa desaparición de uno de sus compañeros de trabajo. Una pista lo lleva hasta su departamento, donde iniciará una búsqueda sin descanso.

John será el protagonista de una pesadilla, pues acabará dentro del estómago de un mímico, una criatura capaz de devorar a sus víctimas al reproducir espacios y ambientes familiares para engañarlas. De esta forma, quedarás atrapado en un ciclo interminable del que deberás escapar.

Cada vez que todo se reinicie, encontrarás detalles diferentes en la realidad y una extraña corrupción que se apodera poco a poco del departamento. El título recupera elementos narrativos, visuales y de jugabilidad de Silent Hill, Resident Evil, The Evil Within y otras sagas de horror, pero sin abandonar su propio sello.

Si la historia de The Lure te pareció interesante, entonces basta con que visites su página en Steam y des clic en el botón “Jugar”. De esta forma, el título se añadirá gratis a tu cuenta y podrás disfrutarlo cuando quieras. Puedes estar tranquilo, pues el título debutó como una experiencia free-to-play, así que siempre estará disponible sin costo.

The Lure está disponible gratis en Steam

¿Qué ofrece The Lure?

A pesar de estar inspirado en aclamadas sagas de terror, The Lure toma distancia de ellas y apuesta por una experiencia más apegada a la narrativa. Tu misión principal será explorar los entornos del juego, que cada vez se volverán más terroríficos.

Lo que podría alejar a algunos jugadores es que The Lure carece de un sistema de combate, así que olvídate de enfrentarte a horripilantes criaturas con todo tipo de armas. En cambio, deberás usar tus habilidades de observación para entender los bucles y sus cambios.

También deberás estar atento a pistas y objetos que te ayuden a resolver el caso y a escapar del lugar con vida. The Lure tiene un aspecto visual bastante llamativo, pues apuesta por gráficos realistas y una interfaz minimalista.

El título de terror ofrece una experiencia inmersiva sin combates

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