Halo: Campaign Evolved es una aventura llena de nostalgia y fan service para los jugadores que han sido fanáticos de la franquicia desde 2001. El título de XBOX y Halo Studios modernizó un clásico inolvidable de una forma espectacular y, a la vez, rindió un curioso homenaje a la historia moderna de la saga.

Lo que pasa es que el nuevo título para XBOX Series X|S, PS5 y PC oculta —según los jugadores— un homenaje a Craig, personaje de Halo Infinite que se convirtió en un meme viral luego de la presentación del juego. Por alguna razón, Halo Studios puso una referencia de este singular personaje, cuya apariencia provocó risas y burlas, en el remake.

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¿Por qué Craig causó tanto revuelo entre los fans de Halo y se convirtió en un meme?

Es necesario regresar al 2020 para recordar la historia de este singular personaje. Microsoft presentó un extenso gameplay de la campaña de Halo Infinite durante el XBOX Games Showcase. La demostración debía ser uno de los grandes escaparates de XBOX Series X y marcar el regreso de la saga después de 5 cinco años sin una entrega principal; sin embargo, las cosas no salieron como la compañía esperaba.

El juego fue duramente criticado por su aspecto, el ritmo de su jugabilidad y su escala, que no cumplían con las promesas de sus desarrolladores. En un momento de la partida, el Master Chief se enfrenta a un enemigo bastante peculiar que sólo aparece uno segundos: un Brute sin expresión y un rostro poco detallado que resumía a la perfección todos los problemas visuales del juego.

Así nació Craig, nombre que el Brute recibió de la misma comunidad. Los jugadores llenaron las redes sociales con imágenes de su rostro y convirtieron su inexpresiva mirada en uno de los memes más virales de 2020. A XBOX no le quedó de otra que seguir la corriente y aprovechar el impacto inesperado que había tenido Craig.

En tono de broma, Phil Spencer, entonces jefe de la marca, nombró al Brute como la mascota oficial de XBOX. Brian Jarrard, quien era el director de comunidad de 343 Industries, aceptó públicamente el nombre del personaje y también bromeó sobre su aspecto.

Steve Dyck, director de personajes y combate del juego, reconoció posteriormente que aquel Brute era una clara señal de que Halo Infinite aún no estaba listo para estrenarse. De hecho, las criticas posteriores hicieron que Microsoft retrasará el juego de agosto de 2020 a 2021.

En la versión final del juego, los Brutes tuvieron rostros más detallados y mejores expresiones faciales. Incluso, Craig recibió un rediseño completo, pero no por ello dejó de ser uno de los memes más icónicos entre los jugadores de XBOX.

Craig pasó a la historia y se convirtió en uno de los memes más conocidos entre los jugadores

¿Halo: Campaign Evolved esconde una referencia a Craig?

La historia de Craig aún no termina, pues sigue en los recuerdos de varios desarrolladores de Halo Studios. La prueba de ello es que Halo: Campaign Evolved oculta una referencia al icónico Brute o, al menos, eso es lo que creen los jugadores que ya disfrutaron el remake.

Los fans aseguran que Craig aparece en una nuevas de las misiones de Halo: Campaign Evolved, que funcionan como precuela. En una sección, se ven a varios Brutes encapsulados que fueron parte de experimentos. Pues bien, los fans están convencidos de que uno de ellos es el famoso Craig.

Un jugador no quiso quedarse con la duda y tomó algunas capturas del personaje para compartirlas en redes sociales. Luego de iniciar un debate sobre si es Craig o no, varios jugadores le preguntaron a la cuenta de Halo en X si en realidad es dicho personaje.

Por ahora, Halo Studios no ha hecho una declaración oficial al respecto, pero algunos fans están convencidos de que la compañía recicló el modelo del personaje para el remake. Otros piensan que es un Brute cualquiera, pues todos son prácticamente iguales.

¿Eres tú, Craig?

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