El Steam Machine pretende cambiar el paradigma de la industria al presentar una PC compacta que, en teoría, tiene todo lo necesario para competir contra el PlayStation 5 y XBOX Series X|S; sin embargo, hay 2 factores levantaron las cejas de la comunidad: las capacidades técnicas y el precio elevado.

La nueva plataforma de Valve está lejos de ser el dispositivo de gaming más sofisticado y potente del mercado, por lo que muchos consideran que no justifica su valor de más de $1000 USD. Claro que su atractivo va más allá de las características tecnológicas, pero ya empiezan a surgir imitadores que ofrecen una experiencia similar a costos más accesibles.

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Conoce al Stim Machine, el imitador más potente del Steam Machine

El modelo más económico de la plataforma de gaming creada por la compañía de Gabe Newell se vende por $1049 USD, mientras que el bundle más costoso, que también incluye un Steam Controller, está disponible por $1428 USD. Ahora, los jugadores de PC pueden pagar lo mismo por un producto técnicamente superior.

Hablamos del Stim Machine, un dispositivo creado por la tienda francesa de hardware conocida LDLC. Ahora bien, es pertinente señalar que simplemente se trata de una PC prefabricada con un chasis compacto, por lo que no es un sistema de gaming per sé como el producto de Valve.

Dicho esto, las características técnicas harán que muchos prefieran a este clon por encima del Steam Machine oficial.

El Stim Machine, que cambió su nombre a LDLC PC Box posiblemente para evitar problemas legales, tiene una carcasa de 222 × 181 × 285 mm, por lo que es más grande que la consola de Valve. El mayor tamaño se debe a los componentes, que ofrecen un mejor rendimiento.

La plataforma de LDLC está equipada con una CPU AMD Ryzen 5 8400F de 6 núcleos, que supera al Zen 4 de 6 núcleos y 12 hilos del Steam Machine. Del lado de la GPU, tiene una RX 9060 XT, que está una generación por delante de la AMD RDNA 3 semipersonalizada del dispositivo de Valve.

Lo realmente interesante es que el anteriormente llamado Sim Machine tiene un precio de €1039 EUR, por lo que cuesta lo mismo que el Steam Machine en Europa. Los jugadores interesados pueden comprar su Kit y montarlo por ellos mismos, o también tienen la oportunidad de adquirirlo ya armado por un precio ligeramente superior.

El Stim Machine asegura que es más potente y barato que el Steam Machine de Valve

¿El imitador es mejor que el Steam Machine?

En lo que se refiere a la potencia bruta, el dispositivo de LDLC ofrece mejores resultados que la plataforma de Valve. Por ejemplo, y de acuerdo con los análisis de los expertos, la RX 9060 XT otorga hasta 70% mejor desempeño que la AMD RDNA 3 del Steam Machine.

Dicho esto, el Stim Machine tiene algunas desventajas frente a la consola oficial. Además del tamaño más grande que ya mencionamos, este clon se calienta notablemente más debido a los componentes de mayor potencia; sin embargo, hay otro factor mucho más importante.

Hablamos de la ausencia de la tecnología CEC en los puertos de HDMI. Esto significa que los usuarios experimentarán más problemas para conectar la plataforma de LDLC a su televisor, un proceso que se realiza sin mayores complicaciones en el Steam Machine porque, precisamente, la consola sí cuenta con esa característica.

Si bien el Stim Machine está lejos de ser perfecto, sí puede ser una alternativa para quienes busquen un hardware más potente por un precio similar. De igual forma, la propia Valve confirmó que los jugadores pueden armar su propio Steam Machine gracias al lanzamiento de la última versión del sistema operativo SteamOS.

La preventa se puso en marcha el pasado 25 de junio de 2026, pero se espera que las primeras unidades lleguen a las manos de los compradores afortunados a partir de julio. Mientras tantos, los acaparadores ya hacen de las suyas e intentan revender la PC compacta a precios exorbitantes en tiendas online.

El Stim Machine cambió su nombre a LDLC PC Box, posiblemente para evitar problemas legales

Pero dinos, ¿te llamó la atención este imitador? ¿Te parece que el dispositivo de Valve vale la pena? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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