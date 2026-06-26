Es justo decir que la industria de los videojuegos vive una crisis muy severa en lo que se refiere a los precios del hardware y el software. El Steam Machine es prueba de ello, pues los jugadores deberán pagar más de $1000 USD para adquirir el modelo más básico. Pero, ¿existe la posibilidad de que se vuelva más económico? Sorpresivamente, sí.

Valve anunció su nueva línea de productos a finales de 2025, pero en aquel entonces se abstuvo de revelar el costo y otros detalles. Tristemente, la presentación de estos artículos coincidió con el auge desmedido de la inteligencia artificial, que provocó un encarecimiento de los componentes de PC y consolas.

Por mucho tiempo se debatió cuánto costaría la nueva plataforma de la compañía dirigida por Gabe Newell. La mayoría de los pronósticos situaban el precio por encima de $1000 USD al considerar el contexto, y tristemente tuvieron razón. Por suerte, es factible que en algún futuro sea posible comprar este dispositivo a un costo más asequible.

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Valve quiere bajar el precio del Steam Machine

A principios de esta semana, la empresa informó que su PC en miniatura costará $1049 USD en su modelo de 512 GB que no incluye un control. El paquete más caro, que ofrece 2 TB de almacenamiento y el Steam Controller, se venderá por la exorbitante cantidad de $1428 USD. Es fácil ver por qué muchos fans recibieron esta noticia con notable decepción.

Se sabe que los precios elevados son una consecuencia directa de la crisis de componentes y memorias RAM que actualmente afecta al mercado tecnológico. Con esto en mente, ¿existe la posibilidad de que el Steam Machine se vuelva más económico si la situación se estabiliza?

Durante una charla con Digital Foundry, los ingenieros Pierre-Loup Grifais y Yazan Aldehayyat hablaron sobre el tema y dieron esperanza a los jugadores que esperan una reducción en el costo, aunque reconocen que son poco optimistas al respecto.

“No tiene sentido que mantengamos el hardware a un precio elevado. La función [del Steam Machine] es facilitar una conexión más sólida entre las personas y sus juegos (…) Para nosotros, cuanto más barato, mejor”, respondió Pierre-Loup Grifais cuando le preguntaron si considerarían bajar los costos si se calma la crisis impulsada por la IA.

Lamentablemente, parece que una disminución en el precio luce muy distante en la actualidad. En la entrevista, Yazan Aldehayyat, quien se encargó de diseñar el hardware del Steam Machine, fue más cauteloso y reconoció que no espera que una hipotética reducción esté cerca.

“Obviamente, nos resulta difícil predecir el futuro. Pero no somos optimistas respecto a que vaya a ocurrir pronto. Otros profesionales del sector expresaron lo mismo”, advirtió el ingeniero.

“Nos encantaría poder hacerla más asequible y que llegara a más gente, pero no quiero prometer que sucederá pronto. No diría que esto se vaya a solucionar en breve”, concluyó Yazan Aldehayyat. A juzgar por sus palabras, y a pesar de los deseos de Valve, parece que la PC en forma de consola se mantendrá a $1049 USD en el mejor de los escenarios.

El Steam Machine podría bajar de precio y volverse más barato si se tranquiliza la crisis de componentes

Aumentan los precios de la tecnología

Es comprensible que os desarrolladores de Valve muestran mesura sobre el tema. Sin ir demasiado lejos, Micron tiene la intención de firmar contratos de 5 años con 16 de sus clientes de compra de memoria, lo que pondrá en jaque al sector de consolas. En efecto, se prevé que el Project Helix y PlayStation 6 sean muy caros.

En una línea similar, Lenovo advirtió a sus clientes deberían darse a la idea de que los precios de sus artículos empezarán a bajar hasta 2030 como mínimo, e incluso señaló que posiblemente los costos ni siquiera estarán cerca de lo que las personas podían esperar en el periodo previo a 2025.

Apple también acaba de anunciar que sus productos subirán de precio debido a la crisis de memoria, y de igual forma el XBOX Series X|S se volverá más caro. Con todo esto en mente, pensar en una próxima reducción en el precio del Steam Machine carece de sentido.

Anteriormente, Valve informó que esperaba vender su nueva PC de sobremesa por alrededor de $750 USD; sin embargo, la situación adversa que se vive en el mercado obligó a cambiar los planes.

Steam Machine es muy caro por culpa de la crisis memoria RAM

Pero dinos, ¿planeas adquirir la consola de Valve? ¿Te parece que tiene un precio justo? Déjanos leerte en los comentarios.

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