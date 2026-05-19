Los fans de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 ya saben cuándo podrán jugar con uno de los villanos más peligrosos del anime. Aniplex y CyberConnect2 confirmaron que Doma estará disponible el próximo 28 de mayo como contenido descargable.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

El personaje formará parte del paquete “Infinity Castle – Part 1 Character Pass”, aunque también podrá comprarse de manera individual mediante el “Doma Character Pack”. Con este lanzamiento se completa oficialmente la primera parte del pase de expansión del juego.

Doma será el cierre del primer Character Pass

Doma es uno de los demonios más recordados del arco Infinity Castle y muchos jugadores esperaban su llegada desde el estreno del juego. Su estilo de combate promete movimientos rápidos, ataques helados y técnicas inspiradas directamente en el anime.

La noticia también deja claro que Aniplex y CyberConnect2 siguen apoyando el título con contenido posterior a su lanzamiento. Aunque todavía faltan detalles sobre futuras expansiones, varios jugadores creen que el juego seguirá recibiendo personajes relacionados con los arcos finales de la historia.

Aquí puedes ver el trailer:

¿Qué es Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2?

La secuela continúa la fórmula de peleas en arena inspirada en el exitoso anime y manga de Koyoharu Gotouge. El título incluye modos para un jugador y combates competitivos, además de recrear momentos importantes de la serie.

El juego ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, a través de Steam. La llegada de Doma podría ser una buena excusa para que algunos jugadores regresen al título y prueben nuevas estrategias en línea.

¿Piensas usar a Doma en tus peleas? ¿Qué otro personaje quieres ver en futuros DLC? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente