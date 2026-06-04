Uno de los mejores juegos de 2022 y uno de los títulos más aclamados de FromSoftware está a punto de llegar a Nintendo Switch 2. Luego de meses de espera, Bandai Namco por fin compartió más detalles de ELDEN RING Tarnished Edition, estreno que llevará los desafíos de las Tierras Intermedias a la consola híbrida.

Dicha edición ofrecerá la experiencia completa del aclamado RPG que se llevó el GOTY en The Game Awards 2022, pues incluye el juego base, su también aplaudida expansión y nuevo contenido que FromSoftware preparó especialmente para este lanzamiento en Switch 2.

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¿Cuándo debutará ELDEN RING Tarnished Edition en Switch 2 y qué ofrecerá?

ELDEN RING ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo y, a pesar de ser una franquicia joven, ya es una de las IP más exitosas de FromSoftware. Por ello, su inminente llegada a Switch 2 genera mucho entusiasmo, principalmente entre quienes aún no conocen las Tierras Intermedias o ansían regresar a ese mundo lleno de peligros.

FromSoftware y Bandai Namco confirmaron el port desde hace meses y su lanzamiento estaba originalmente planeado para 2025. Los estudios decidieron retrasarlo para pulirlo lo más posible y cumplir con las cuotas de calidad que los fans esperan. Tras una larga espera, ELDEN RING Tarnished Edition para Switch 2 por fin tiene fecha de estreno.

El título estará disponible en formato físico y digital el próximo 28 de agosto, así lo confirmaron los estudios en un breve mensaje que publicaron en las redes sociales de la franquicia. ELDEN RING Tarnished Edition incluirá el juego base con todas sus actualizaciones y la expansión Shadow of the Erdtree.

Además, FromSoftware preparó nuevas armaduras, armas y más opciones de personalización que también llegarán a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Las novedades de la Tarnished Edition se distribuirán en el resto de plataformas por medio del Tarnished Pack, que también estará disponible el 28 de agosto.

Los extras se ofrecerán como contenido de pago en el resto de consola y PC, pero Bandai Namco aún no ha confirmado cuál será el costo del paquete con los extras.

ELDEN RING, uno de los GOTY de FromSoftware, por fin llegará a Switch 2 este año

¿Cuánto costará ELDEN RING para Switch 2 y dónde hacer la preventa?

Los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán sumar ELDEN RING Tarnished Edition a su colección gracias a una edición física. Es importante destacar que el juego se distribuirá en una Game-Key Card, así que será indispensable hacer una descarga para empezar a jugar.

Esta edición de la obra maestra de FromSoftware costará $1799 MXN y ya se puede apartar en sitios como Amazon México. Su precio supera al de otros juegos de Switch 2, pero hay que tomar en cuenta que se trata de un paquete con bastante contenido por disfrutar.

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La preventa del aclamado RPG para Switch 2 ya inició

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