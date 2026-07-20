Jennifer English, actriz reconocida por su trabajo en Baldur’s Gate 3 y Clair Obscur: Expedition 33, sorprendió a los jugadores al anunciar que dejará de interpretar a Gwendolyn en Tides of Annihilation. La decisión, explicó, responde a la necesidad de cuidar su salud mental y física mientras el desarrollo del esperado juego entra en una nueva etapa.

La noticia fue compartida por la propia actriz a través de Instagram, donde calificó la decisión como “difícil, pero necesaria”. Según explicó, después de analizar sus compromisos profesionales concluyó que era momento de bajar el ritmo y enfocarse en su bienestar.

“Necesito tomarme un tiempo para descansar y cuidar adecuadamente mi salud mental y física”, comentó English.

Jennifer English seguirá ligada a Tides of Annihilation

Aunque ya no dará vida a Gwendolyn, la actriz no se desvinculará por completo del proyecto. English confirmó que continuará colaborando con Eclipse Glow Games como asesora y que incluso ayudó al estudio a encontrar a la persona que tomará el papel.

Según sus palabras, la nueva actriz es “increíblemente talentosa” y está convencida de que hará un excelente trabajo con el personaje.

“Estoy emocionada por que los jugadores escuchen su interpretación de Gwendolyn”, aseguró.

Eclipse Glow Games publicó un comunicado poco después del anuncio para expresar su apoyo a Jennifer English. El equipo señaló que respeta completamente su decisión de priorizar su salud y agradeció la profesionalidad con la que manejó la transición.

El estudio también confirmó que la nueva actriz de voz ya está grabando sus líneas para la demostración jugable que podrá probarse durante gamescom 2026. Aunque todavía no reveló su identidad, adelantó que recientemente participó en otro videojuego que dejó una gran impresión tanto en Jennifer English como en el equipo de desarrollo.

We have some sad news to share, that Jennifer English will be stepping away from her role as the English voice of Gwendolyn, the main protagonist in Tides of Annihilation due to personal health reasons. She will continue to support the project in an advisory role.



Earlier in… — Tides of Annihilation (@play_toa) July 18, 2026

¿Qué es Tides of Annihilation?

Presentado durante un State of Play de PlayStation, Tides of Annihilation es un juego de acción desarrollado por el estudio chino Eclipse Glow Games que mezcla una versión moderna de Londres con la leyenda del Rey Arturo.

Los jugadores controlarán a Gwendolyn, una guerrera capaz de invocar a los Caballeros de la Mesa Redonda para enfrentar criaturas sobrenaturales. Su combate ha llamado la atención por recordar a títulos como Bayonetta, mientras que su ambientación fantástica ha sido comparada con la de Elden Ring.

Por ahora, Tides of Annihilation sigue sin fecha de lanzamiento, pero llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y será uno de los títulos que podrán probarse durante gamescom 2026.

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