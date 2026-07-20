Después de años de rumores e intentos fallidos por llevar la franquicia a la pantalla grande, por fin hay una actualización importante sobre la película de Call of Duty. Aunque todavía faltan un par de años para su estreno, ya sabemos cuál será la historia que inspirará esta esperada adaptación.

Durante su participación en Fanatics Fest, el director Peter Berg confirmó que la película de Call of Duty estará ambientada en el universo de Modern Warfare, una decisión que seguramente emocionará a millones de jugadores que consideran esta subserie como la mejor de toda la franquicia.

La película de Call of Duty apostará por Modern Warfare

Por ahora, Berg no dio más detalles sobre la trama, los personajes o qué juego servirá como base para la historia. Su declaración se limitó a confirmar que el proyecto se desarrollará dentro del universo de Modern Warfare, pero eso ya es suficiente para disparar las especulaciones entre la comunidad.

La noticia tiene sentido si se considera que esta saga reúne algunos de los personajes más icónicos de Call of Duty, como Captain Price, Soap MacTavish, Ghost y Gaz, además de algunos de los conflictos militares más recordados por los jugadores.

Hasta ahora, Activision tampoco ha confirmado si la película adaptará directamente los eventos de algún juego o si contará una historia completamente original situada en ese mismo universo.

Director Peter Berg revealed today at @FanaticsFest the @CallOfDutyMovie is set in the Modern Warfare universe.



In theaters June 30, 2028. pic.twitter.com/CpdFX7kI9z — Call of Duty (@CallofDuty) July 18, 2026

La película fue anunciada oficialmente a principios de este año y mantiene como fecha de estreno el 30 de junio de 2028.

En ese momento, Rob Kostich, presidente de Activision y productor del proyecto, explicó que la compañía decidió esperar hasta encontrar al socio adecuado antes de llevar Call of Duty al cine.

“Solo íbamos a hacer una película si era la correcta. Con David Ellison encontramos ese socio. Queremos capturar la autenticidad de Call of Duty desde un punto de vista humano y combinarla con una escala épica”.

Aunque todavía falta mucho para verla en salas, la confirmación de que Modern Warfare será el punto de partida ya elevó las expectativas de los fans.

Call of Duty está pasando por un éxitoso, pero polémico momento

La franquicia también ha sido noticia recientemente por el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops y Black Ops II para PlayStation 4 y PlayStation 5. Sin embargo, su éxito en la PS Store vino acompañado de viejos problemas: jugadores reportaron hackers y lobbies modificados, una situación que ha provocado nuevas peticiones para que Activision reinicie el progreso de todos los usuarios y refuerce la seguridad de estos clásicos.

Si la película logra capturar la intensidad y el tono que hicieron famosa a Modern Warfare, podría convertirse en una de las adaptaciones de videojuegos más esperadas de los próximos años.

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