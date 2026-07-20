Aunque Grand Theft Auto VI todavía no sale, ya provoca preocupación entre otros estudios. Ahora fue Ubisoft la que reconoció, entre bromas y en serio, que espera que los jugadores no abandonen Assassin’s Creed Black Flag Resynced cuando el esperado juego de Rockstar llegue al mercado.

Durante una entrevista con el creador de contenido JorRaptor, el director del proyecto, Richard Knight, habló sobre el futuro del remake y dejó entrever que el juego recibirá soporte durante varios meses después de su lanzamiento.

Ubisoft ya piensa en el futuro de Black Flag Resynced

Al ser cuestionado sobre si Assassin’s Creed Black Flag Resynced contará con al menos un año de soporte, Knight evitó confirmarlo oficialmente, pero dejó una respuesta bastante reveladora.

El creativo explicó que el estudio seguirá trabajando para corregir errores y añadir mejoras de calidad de vida, algo que considera completamente lógico para un proyecto de esta magnitud.

Entre las funciones ya confirmadas para futuras actualizaciones se encuentran New Game Plus y una opción para ocultar la cerbatana de Edward Kenway.

Aunque no reveló cuánto tiempo recibirá soporte el remake, Knight aprovechó para lanzar una curiosa petición a la comunidad:

“Por favor, jueguen nuestro juego cuando salga GTA VI”.

El comentario fue tomado como una broma, pero también refleja el enorme desafío que representará el lanzamiento del próximo juego de Rockstar para prácticamente toda la industria. No sería extraño que Ubisoft prepare nuevas actualizaciones o contenido adicional para mantener vivo el interés de los jugadores durante esos meses.

Ubisoft también tiene ideas para DLC

Knight también confirmó que algunos miembros del equipo ya han propuesto ideas para contenido descargable, aunque aclaró que todavía no existe ningún anuncio oficial.

Eso sí, dejó claro que cualquier expansión estaría enfocada en seguir explorando la historia de Edward Kenway, por lo que los jugadores no deberían esperar un regreso de Freedom Cry tal y como ocurrió con el juego original.

Por ahora, Ubisoft mantiene silencio sobre una hoja de ruta oficial para Assassin’s Creed Black Flag Resynced, pero las declaraciones del director dejan claro que el estudio pretende acompañar el remake con nuevas funciones y actualizaciones después de su estreno.

Y tú, ¿crees que GTA VI hará que todos los fans de Assassin’s Creed se olviden de Black Flag Resynced? Cuéntanos en los comentarios.

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