¿Brujería? ¿Suerte? No, estadística y análisis de datos al servicio del entretenimiento y el deporte. Justo eso es lo que acaba de suceder con la franquicia EA Sports FC y el reciente campeonato del mundo que ganó la selección española de fútbol.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 llegó a su fin y ya hay ganador. España se alzó con la victoria contra Argentina, pero esto también tiene que ver con el mundo de los videojuegos.

La IP de EA Sports lo hizo otra vez y predijo al campeón del mundo por quinta edición consecutiva.

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EA Sports FC lo hace de nuevo y atinó al ganador de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

El Mundial terminó y tras un partido que se inclinó hacia un solo lado, la selección de España se alzó con la victoria más importante en el balompié.

El seleccionado español venció 1-0 a la selección de Argentina y obtuvo su segunda Copa del Mundo, la anterior la ganaron en 2010 en un partido trepidante contra Países Bajos.

Mientras el mundo del fútbol celebra, y en otros casos lamenta el resultado, en el de los videojuegos hay rostros de asombro pues EA Sports FC, antes FIFA, predijo al campeón.

En una publicación en X del 6 de junio, días antes de la inauguración, EA hizo una simulación de la Copa del Mundo con los datos del videojuego y el resultado fue: España gana el Mundial 2026.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

El videojuego de fútbol de EA Sports predice al campeón por quinta edición consecutiva

Que EA Sports FC predijera al campeón del mundo no sorprende, pues se trata de la quinta vez que sucede. Desde la edición 2010 en Sudáfrica, la IP de EA no falla en su predicción del ganador y los resultados son impresionantes:

Sudáfrica 2010: España

Brasil 2014: Alemania

Rusia 2018: Francia

Catar 2022: Argentina

México, Estados Unidos y Canadá: España

We called it. You played it. Spain made it a reality.



Five predictions in a row, and @SEFutbol lifted the trophy 11M+ times across #FC26 and #FCMobile.



Congratulations on your second star ⭐️⭐️#TheWorldsGame pic.twitter.com/F4cMoboKVa — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 19, 2026

De esta forma, ahora tendrán que pasar 4 largos años para que EA Sports FC haga lo suyo de nueva cuenta y nos anticipe quién ganará el Mundial de 2030 que se llevará a cabo en distintas sedes alrededor del mundo.

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