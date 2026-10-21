Los videojuegos deportivos más famosos suelen estar en polémicas por la sobreexplotación que hacen las compañías. Sin embargo, el género también tiene sus nichos y en algunos casos hay franquicias que tienen una cadencia aceptable de lanzamientos y esto garantiza otro estándar de calidad.

Electronic Arts tiene en su haber algunas de estas IP y una que lleva 15 años sin un nuevo lanzamiento regresará a lo grande.

Si eres fan del boxeo y la oferta actual no te satisface, esto te interesa pues es momento de regresar al ring.

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EA anuncia el regreso de Fight Night, franquicia de boxeo cuyo último lanzamiento fue en 2011

Tras una serie de rumores que llevan meses, EA puso fin a la especulación y confirmó el regreso de una de las franquicias deportivas más queridas por los fans.

Se trata de Fight Night, IP de boxeo que debutó en 2004 para PS2 y XBOX con muy buenas críticas y elogios por su realismo, por el uso de boxeadores reales y por su experiencia de jugabilidad.

En total, la franquicia tuvo 5 entregas en la era de PS2, XBOX, PS3 y XBOX 360. Sin embargo, este regreso sorprende pues el último juego que se lanzó fue Fight Night Champion en 2011. Esto significa que el regreso se anuncia 15 años después de su última entrega, aunque no hay detalles sobre la ventana de lanzamiento ni el estado que guarda el proyecto en su desarrollo.

To everyone who stayed in our corner:



Fight Night is coming back. 🥊♥️#FightNight pic.twitter.com/THPwtB7hTC — EA SPORTS Fight Night (@EASPORTSFN) October 20, 2026

Fight Night mostró una cara del box que pocos consideran

En 2011, Fight Night Champion coronó años de experiencia con una entrega que incluyó un modo historia de estilo cinematográfico y una lista de peleadores profesionales, vigentes en ese momento e históricos, encabezada por Muhammad Alí.

A la par, esta última entrega incluyó una serie documental llamada Still Standing, la cual mostró testimonios de peleadores históricos como Joe Frazier, Bernard Hopkins y Tommy Morrison.

Las 3 figuras hablan de aquello que los motivó a boxear y de sus características en el ring, pero también de aquellos pasajes de su vida que los llevaron a cometer errores importantes, algo que, tristemente, es más común de lo que parece en esta disciplina deportiva dado el origen de sus estrellas.

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